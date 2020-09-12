В Казахстане насильнику грозит тюрьма из-за отказа мириться с жертвой

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В Казахстане возобновили уголовное дело о групповом изнасиловании, закрытое ранее по примирению сторон. Причём, такой поворот событий спровоцировал один из парней, ранее проходивший по делу.

В эфире казахстанского «31 канала», где выходит ток-шоу «Давайте мириться!», предлагающее оппонентам наладить отношения, молодой человек по имени Дидар заявил, что девушка Кызгалдак сама виновата в произошедшем, пишет New Reporter.

Сейчас героине программы 18 лет, трое парней изнасиловали её четыре года назад. Впоследствии девушка родила сына, предполагаемым отцом которого называют Дидара. Насильников судили, но в тюрьму не посадили, так как отец Кызгалдак простил её обидчиков.

Ведущий передачи и сама Кызгалдак посчитали, что ребёнок должен общаться с отцом, так как ему нужно «мужское воспитание». Авторы программы попытались примирить молодую маму с бывшим насильником. Однако вскоре стало понятно, что это невозможно: с принарядившейся и приехавшей к нему Кызгалдак у Дидара общение не вышло, а некоторое время спустя он позвонил ей, обвинив в произошедшем несколькими годами ранее.

Тогда девушка решила, что не станет прощать своих обидчиков, даже несмотря на то, что те успели обзавестись семьями. В своей решимости её утвердили и утверждения некоторых зрителей, которые вступились за парней и высказали мнение, что та, предав историю огласке, опозорила целое село.

Впрочем, некоторые представители общественности решили, что сама идея телешоу, в котором жертвам изнасилования предлагают мириться с теми, кто над ними надругался, аморальна. Ведь история Кызгалдак стала не единственной в телепроекте. В Интернете даже появилась петиция с требованием закрыть программу.

Ранее, как писал NEWS.ru, солистка группы «Винтаж» Анна Плетнёва призналась, что в студенческие годы стала жертвой сексуального насилия со стороны однокурсницы.