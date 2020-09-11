Плетнёва рассказала о попытке изнасилования девушкой

https://static.news.ru/photo/57bf1ae4-f431-11ea-9ed3-fa163e074e61_660.jpg Анна Плетнёва (в центре) Фото: dusya_star/instagram.com

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнёва призналась, что в студенческие годы стала жертвой сексуального насилия со стороны однокурсницы. Инцидент произошёл во время учёбы Плетнёвой в Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

По её словам, она на тот момент даже не была знакома с насильницей и в первые мгновения толком не поняла, что происходит.

Просыпаюсь среди ночи от того, что на мне лежит голая девушка. Можно сказать, она меня практически изнасиловала. Я <...> от шока закричала, разбудив всю общагу, — рассказала Плетнёва в интервью Вячеславу Манучарову для YouTube-канала «Эмпатия Манучи».

Что касается её собственных пристрастий, то это — алкоголь. По словам 43-летней певицы, именно спиртное помогает ей чувствовать себя в приподнятом расположении духа практически в режиме нон-стоп. Артистка уверена, что не смогла бы посещать различные премии и церемонии без «подбухивания».

Однако об алкогольной зависимости, считает она, речи не идёт. Плетнёва уверена, что всегда чётко понимает, сколько можно выпить, чтобы поднять настроение, и когда следует остановиться.

Ранее NEWS.ru писал, что Плетнёва страдает расстройством диссоциативной идентичности — раздвоением личности. Впрочем, как заявил пиар-менеджер певицы Роман Петрухин, проблемы со здоровьем «только помогают» ей в работе.