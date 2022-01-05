Силовики начали переходить на сторону протестующих в Казахстане

В Казахстане на сторону участников протестов начали переходить представители силовых структур. В рядах демонстрантов были замечены сотрудники специального отряда быстрого реагирования (СОБР), кадры с ними опубликовали в местных Telegram-каналах, пишет РБК. По некоторым сведениям, бойцы также отказываются задерживать митингующих.
На кадрах, выложенных на канале «Милитарист», видно, что небольшая группа силовиков
На опубликованных видео заметно, что полицейские не пытаются препятствовать протестам. В городе Актобе они отказались задерживать протестующих. Полицейские заявили, что «они с народом и не будут поднимать на него руку»,
3 января в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цен на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие требуют снизить её вдвое. 4 января правительство Казахстана пошло на значительные уступки и снизило цену до 50 тенге. Людям, которые вышли протестовать против повышения цены на газ, пообещали, что их не будут преследовать за участие в несанкционированных демонстрациях.
Митинги распространились с западной, газодобывающей части страны по всей территории. С 4 января протесты продолжились в Актау, Атырау, Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Шымкенте, Таразе. Начались столкновения с полицией. Наиболее острые стычки начались в Алма-Ате. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев порекомендовал жителям Мангистауской области, которые вышли на акции протеста, проявить готовность к диалогу.
Во время протестов в республике не работают ключевые мессенджеры — Telegram, WhatsApp и Signal. Соцсети перестали работать вечером 4 декабря. Кроме того, в Алма-Ате не работает мобильный Интернет. сотовый оператор «Билайн Казахстан» сообщил в своём Twitter об ограничениях с предоставлением услуги мобильного Интернета. Неудобства для пользователей могут
В ночь на 5 декабря Токаев выступил с обращением к населению на казахском и на русском языках, в котором призвал жителей республики проявить благоразумие и «не поддаваться на провокации изнутри и извне». Он добавил, что власть не падёт, что им нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог. Тем не менее в ночь на 5 декабря в Алма-Ате и в Мангистауской области был введён режим чрезвычайного положения. Ночью продолжились столкновения в Алма-Ате, силовики применяли против митингующих спецсредства, в том числе светошумовые гранаты. Утром 5 декабря Токаев принял отставку правительства. Кабмин продолжит исполнять свои обязанности до утверждения нового состава. Временно исполняющим обязанности премьера назначен Алихан Смаилов.
Днём 5 декабря протестующие захватили здание администрации Алматинской области. Также митингующие предприняли попытки нападения на местные администрации (акиматы) в Шымкенте и Таразе. Они использовали при этом бутылки с зажигательной смесью, палки и камни. Зданиям был нанесён материальный ущерб, были выбиты двери и стёкла.