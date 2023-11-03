В Госдуме рассказали, с какого возраста набирать специалистов в кибервойска Депутат Свинцов: специалистов в кибервойска необходимо набирать среди школьников

Специалистов в области кибербезопасности необходимо набирать еще со школьного возраста, так как в этот период подростки особенно активны и быстро обучаются, заявил NEWS.ru зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. Он также призвал уделять должное внимание укреплению кибервойск.

Дети заинтересованы в программировании и компьютерных играх, поэтому следует привлекать таких детей к сотрудничеству с кибервойсками, оказывать им поддержку уже на этапе выбора вуза, предлагать им правильные задачи и постепенно формировать из них профессионалов, способных защищать нашу страну в киберпространстве, — заявил Свинцов.

Депутат обратил внимание, что на фоне украинского кризиса возникает большая нагрузка на российские информационные ресурсы и базы данных, а также на критическую инфраструктуру.

Поэтому создание многочисленных кибервойск — правильный шаг. Элементы такой структуры уже имеются в наших спецслужбах, однако усиление этого направления необходимо, — резюмировал депутат.

Ранее глава Минцифры России Максут Шадаев положительно оценил инициативу замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина о создании кибервойск. При этом, по его словам, создание новых подразделений не повлияет на предоставление отсрочки от военной службы IT-специалистам. Он выразил надежду, что Минобороны РФ рассмотрит данное предложение.

Идея создать в России кибервойска впервые была поднята в 2022 году заместителем министра промышленности и торговли Василием Шпаком. Эту идею поддержали в компании Infowatch, специализирующейся в цифровой безопасности. По мнению президента компании Натальи Касперской, IT-специалистов можно «мобилизовать» в кибервойска, освободив их от обычной военной службы.