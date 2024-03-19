В Госдуме объяснили, почему Янукович был против ассоциации Украины с ЕС Депутат Вассерман: соглашение об ассоциации Украины с ЕС нанесло бы ущерб стране

Фото: ZUMAPRESS/Global Look Press

Виктор Янукович

Экс-президент Украины Виктор Янукович в свое время отказался подписывать соглашение об ассоциации с ЕС, так как понимал, что оно нанесет ущерб стране, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он напомнил, что это решение стоило украинскому руководству власти.

Как только премьер Украины Николай Азаров и президент Янукович прочли наконец текст соглашения на русском, они схватились за голову и заявили, что в таком виде его подписать невозможно, ибо это гарантированное и очень быстрое разорение экономики. Чтобы заставить Киев все-таки подписать соглашение, был совершен государственный переворот, — пояснил Вассерман.

В итоге, подчеркнул парламентарий, новое правительство Украины все же согласилось закрепить принципы евроинтеграции на бумаге. Однако и эти власти вскоре поняли, что ничего хорошего соглашение не принесет.

Но другое дело, что они получили за это разные персональные экономические выгоды, — добавил Вассерман.

Соглашение о евроинтеграции Украины с ЕС было подписано 21 марта 2014 года. Главным его пунктом стало создание зоны свободной торговли — предполагалось, что она позволит Киеву свободнее реализовывать продукцию на европейских рынках за счет отмены пошлин. Однако на деле Евросоюз установил мизерные квоты на украинские товары, а их сертификация усложнилась.

Впоследствии Киев не раз пытался добиться пересмотра условий договора, однако никаких существенных изменений в него так и не внесли. Украинский политолог Владимир Скачко считает, что ЕС и не собирался идти навстречу в этом вопросе. Европейским властям было выгодно, что Украина брала на себя обязательства, но взамен не получала никаких прав, добавил он.