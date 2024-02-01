В Госдуме обвинили ереванского вандала в отрицании истории своего же народа Депутат Сипягин: осквернение мемориала в Ереване — низко

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Памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване

Отрицать историю своей же страны и своего же народа невозможно, а вымещать злость на мемориале низко, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин, комментируя осквернение памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване. Он также выразил уверенность в том, что армянские власти примут соответствующие меры.

Как можно отрицать свою историю, историю своего народа? Свидетельств того ужаса и голода, который пережил город на Неве, много. Гитлеровское командование прямо писало, что одна из главных задач — стереть с лица земли город Ленинград. Есть масса свидетельств немецких солдат, которые описывают, как они блокировали подступы к городу. В сентябре 1941 года небольшой отряд под командованием старшего лейтенанта Андраника Григоряна задержал продвижение гитлеровских войск в Гатчине. В битве за Ленинград участвовали свыше 100 тысяч армян, — рассказал Сипягин.

Он также напомнил, что 120 детей из блокадного Ленинграда вместе с воспитателями и директором детского дома приняла Армения в селе Санаин. По его словам, здание детского дома было не готово к приему воспитанников и сельчане «на руках носили в свои дома ослабевших от голода детей».

29 января житель Еревана Самвел Ширинян сорвал и растоптал ленты в цветах российского триколора, а также опрокинул венки у памятника детям блокадного Ленинграда в армянской столице. Свои действия Ширинян снимал на видео и объяснял негодованием из-за слов представителя МИД РФ Марии Захаровой об этнических чистках в Карабахе, которая попросила предоставить соответствующие подтверждающие документы международных организаций. В ответ на это Ширинян заявил, что подтверждений блокады Ленинграда также не существует.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением памятника в Ереване. В СК РФ со ссылкой на местных жителей сообщили, что вандал и ранее был замечен в разжигании русофобии.