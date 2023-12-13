Российская площадка для переговоров между Ереваном и Баку может быть неэффективной, поскольку были нарушены пункты заявления от 9 ноября 2020 года лидеров трех стран по прекращению боевых действий в Карабахе, заявил глава парламентской постоянной комиссии Армении по внешним связям Саргис Ханданян. По его словам, которые приводит ТАСС, беспокойство армянской стороны по этому вопросу вполне легитимно.
Россия была гарантом заявления от 9 ноября, и, к сожалению, сегодня мы находимся в ситуации, когда основные принципиальные вопросы этого заявления, связанные с безопасностью армян <...> Карабаха, Лачинским коридором не были реализованы. Это беспокойство вполне легитимно, — заявил он.
Секретарь армянского Совбеза Армен Григорян ранее заявил, что Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном в кратчайшие сроки. По его словам, это может произойти и до конца 2023 года, если предлагаемые Арменией принципы мирного процесса будут приняты, а лидеры двух стран успеют встретиться, подвести итоги переговоров и подписать соответствующий документ. При этом Григорян отметил, что добиться этого будет затруднительно.
В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не видит серьезных препятствий для заключения договора с Арменией. Он отметил, что основной загвоздкой был вопрос с положением, касающимся армянского меньшинства в Карабахе.