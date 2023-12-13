Никита Чайка

В Ереване посчитали Москву неэффективным посредником в диалоге с Баку Ханданян: российская площадка для диалога с Баку может быть неэффективной

13 декабря 2023 в 11:32

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов (справа налево)