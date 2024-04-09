В Ереване допустили, что могут отказаться от мирного договора с Баку Спикер парламента Симонян: Ереван может отказаться от мирного договора с Баку

Ереван не исключает возможность отказа от мирного соглашения с Баку, если стороны не придут к компромиссу, заявил спикер армянского парламента Ален Симонян. По его словам, которые приводит Sputnik Армения, никакая часть территории Армении не подлежит передаче Азербайджану.

Ведутся переговоры, встречаются рабочие группы [по делимитации границ], но на них не обсуждается уступка [территорий]. Не исключено, что в какой-то момент мы вообще откажемся что-либо подписывать, если не достигнем соглашения, — сказал Симонян.

8 апреля стало известно, что Ереван направил Баку новую редакцию мирного договора. Это уже восьмая версия предложений по проекту.

До этого министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что подписание мирного договора между Ереваном и Баку затягивается. По его словам, исторической возможности добиться долгосрочного мира на Южном Кавказе мешают два пункта: взаимное признание территориальной целостности и открытие коммуникаций.

Он пояснил: как только Ереван ссылается на Алма-Атинскую декларацию и предлагает внести этот пункт в проект договора, Баку выступает против. При этом Мирзоян высоко оценил состоявшуюся в Брюсселе встречу представителей Армении, США и Евросоюза как часть процесса сближения сторон.