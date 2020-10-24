В центр Минска стягивают силовиков из-за акции протеста

https://static.news.ru/photo/6d985fb4-16a1-11eb-bf1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/Global Look Press

Милиция, внутренние войска и ОМОН стягиваются в центр столицы Белоруссии, где 25 октября ожидается очередная несанкционированная акция протеста сторонников оппозиции.

С утра автомобили ДПС стали перекрывать транспортное движение на улицах, прилегающих к проспекту Независимости — одной из центральных транспортных артерий Минска. Движение по самому проспекту пока остаётся открытым. Около 10:40 к центру города проехала колонна техники силовиков: грузовики для перевозки личного состава, автозаки, водомёты, заградительные машины «Рубеж», передаёт РИА Новости.

Обстановка на трёх крупнейших площадях Минска — Победы, Октябрьской и Независимости — с утра была нехарактерной. Обычно к 10:00 эти излюбленные точки сбора митингующих полностью оцеплены, там дежурят силовики, а рядом припаркован их транспорт, выставлены ограждения. Но 25 октября белорусские сотрудники милиции начали разворачивать силы на центральных площадях столицы позже обычного. Люди в военной форме огораживают колючей проволокой стелу «Минск — город-герой», мимо которой по воскресеньям часто проходят участники протестных маршей.

В отличие от предыдущей воскресной акции, участники которой двигались по Партизанскому проспекту в сторону окраины города, в этот раз они намерены пройти по его центральным улицам. Правоохранительные органы напоминают, что за участие и организацию несанкционированных акций предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Накануне около 200 человек приняли участие в несанкционированном протестном женском марше в Минске. Участницы шествия, в основном молодые девушки, около 14:00 собрались в сквере Симона Боливара и колонной выдвинулись к проспекту Независимости. В руках многие из них держали плакаты с протестными лозунгами. На протяжении всего пути их сопровождали микроавтобусы с силовиками.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал принять жёсткие меры по пресечению протестных акций на улицах городов страны. Но это не изменит ситуацию и не остановит людей, убеждён член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

В это воскресенье, 25 октября, истекает срок ультиматума, который выдвинула Лукашенко экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. После этого срока она обещала забастовки и остановки работы предприятий. Действующий президент, в свою очередь, не исключал применения огнестрельного оружия по отношению к манифестантам. Эксперт считает, что власти и народ не сумеют прийти к диалогу. Он подчёркивает ключевую проблему: протестующие требуют ухода Лукашенко, он же хочет остаться.

По словам специалиста, дело может дойти до кровопролития и это может оказаться для Лукашенко даже выгодно — он сможет «закрутить гайки» и не идти на компромиссы.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 октября, на которых Лукашенко, по официальным данным, набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10%. Участники акций уверены, что результаты выборов были фальсифицированы, и требуют отставки главы государства, писал NEWS.ru.