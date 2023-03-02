В Бресте задержали более 50 сторонников «ЧВК Редан»

Фото: Соцсети

Белорусская милиция задержала более 50 участников неформальной молодежной группировки «Редан» в Бресте, сообщает ТАСС со ссылкой на слова заместителя начальника управления охраны правопорядка и профилактики Управления внутренних дел (УВД) Брестского облисполкома Виктора Шевлика. Сообщалось, что 1 марта в Бресте по призывам, опубликованным в социальных сетях и мессенджерах, вблизи крупных торговых центров собрались сторонники «ЧВК Редан».

Сотрудники милиции оперативно отреагировали на попытку проведения незаконного массового мероприятия. Без применения физической силы в органы внутренних дел доставили 52 человека, 41 из которых — несовершеннолетние, — сказал Шевлик.

«ЧВК Редан» является подростковой субкультурой, возникшей под влиянием аниме-комиксов Hunter x Hunter, где есть клан с аналогичным названием. Российские и украинские подростки подражают участникам клана, нося чёрную одежду российского субкультурного бренда hikikomori kai с изображениями паука и цифрой 4, а также клетчатые брюки.

Ранее сразу в нескольких российских городах прошли массовые задержания подростков, участвовавших в драках в торговых центрах. Полиция возбудила несколько уголовных дел о хулиганстве, после чего общественники заговорили о появлении новой «депрессивно-агрессивной» субкультуры» и предложили ее запретить. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль поддерживает борьбу с противоправными действиями участников движения «Редан», так как эта псевдосубкультура не несет ничего хорошего российской молодежи.