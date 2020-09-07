В Бресте осудили предложивших силовикам мороженое девушек

https://static.news.ru/photo/e50dcffe-f129-11ea-8f10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Бресте двух сестёр задержали на трое суток и осудили за нарушение порядка после того, как они предложили силовикам мороженое.

Инцидент произошёл на следующий день после выборов. По словам сестёр, Елизаветы и Екатерины, в тот день было жарко, они купили целую сумку мороженого. На улице они заметили милиционеров, изнывающих от жары, и предложили им мороженое. В ответ по приказу старшего девушек взяли под руки и завели в автобус.

В автобусе они провели часа полтора. Затем отвезли в подвал Дома правосудия, где в камере 2 на 3 метра с одной лавочкой, ещё с одной задержанной девушкой им пришлось провести почти сутки. Никто не объяснил, за что они задержаны.

Как рассказала Лиза, она очень благодарна одной из сотрудниц, которая разрешила ей отправить сообщение родителям, чтобы сказать, что они задержаны, без каких-либо подробностей.

За ними пришли только около 18.00 следующего дня и отвезли в СИЗО. Во дворе уже было около полусотни парней. Они стояли на коленях, руки за голову. Затем их повели на досмотр. Девушек досматривали женщины-надзирательницы: заставили полностью раздеться и присесть три раза. Проверяли волосы, уши, ступни, физиологические отверстия. Сняли шнурки, браслеты, ремни, косточки из бюстгальтеров.

С допросом к ним пришли только спустя 67 часов с момента задержания.

Мы всё рассказывали, как есть. Кроме протокола нам еще дали подписать бумагу с предупреждением, что, если попадемся повторно при обстоятельствах, связанных с массовыми мероприятиями, нам светит уголовная статья, — рассказала одна из сестёр.

Вечером 13 августа девушек выпустили. Возле СИЗО их встречали родители. Поскольку их не было в списках, родители почти двое суток ничего не знали о дочерях.

О том, что их будут судить 14 августа, девушки узнали случайно. Позвонил знакомый правозащитник, увидевший в списке судебных дел их фамилии.

Лизе, признанной виновной по статье 23.34 КоАП «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий», судья вынес предупреждение. Её старшей сестре судья дала штраф в размере пяти базовых величин, пишет TUT.BY.