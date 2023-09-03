В Белоруссии задержали крупного поставщика наркотиков в Россию

Фото: МВД Беларуси

Сотрудники милиции Минской области задержали жителя Мозыря, занимавшегося поставкой психотропных веществ в Россию, сообщает МВД Белоруссии в своем Telegram-канале. Задержанный перевозил запрещенные вещества в легковом автомобиле в оборудованных для этого тайниках. При нем было найдено порядка 10 кг мефедрона, уточнили в ведомстве.

Оперативники наркоконтроля столичного региона при силовой поддержке СПБТ «Алмаз» перекрыли крупный канал поставки психотропов в Россию. <...> При осмотре машины в багажнике обнаружено и изъято 10 кг мефедрона, — говорится в сообщении.

В МВД добавили, что задержание произошло на территории Пуховичского района. 27-летний житель Мозыря работал на виртуальный наркомаркет в течение нескольких месяцев в качестве оптового курьера. Он забирал запрещенные наркотические вещества в Белоруссии и перевозил их в Россию.

Ранее в подмосковном Наро-Фоминске задержали выходца из Таджикистана, который перевозил в своем автомобиле наркотики. В общей сложности правоохранители нашли у него 270 кг героина на 2,7 млрд рублей.

По данным СМИ, «героиновый король» по имени Гуломжон проживал на территории СНТ «Шелковик» в деревне Лобаново. Первый сверток массой 1 кг полицейские нашли на заднем сиденье машины Гуломжона, после чего решили искать тайники в автомобиле и на участке. В ходе обысков силовики обнаружили 214 кг героина, расфасованного в свертки, и еще шесть мешков по 9,3 кг. В отношении выходца из Таджикистана возбуждено уголовное дело.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.