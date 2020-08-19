В Белоруссии появилось «народно-патриотическое движение»

https://static.news.ru/photo/22004a92-e223-11ea-a892-fa163e074e61_660.jpg Олег Гайдукевич Фото: gaidukevich77/instagram.com

Депутат нижней палаты парламента Белоруссии Олег Гайдукевич создал «народно-патриотическое движение», которое призвано предотвратить раскол республики.

Мы создали народно-патриотическое движение — более широкое, чем политическая партия. Наше движение уже включилось в общественную жизни страны и будет участвовать во всех выборах, будет предлагать свою программу, отстаивать позицию в парламенте и в местных советах. Я действующий депутат и у меня такая возможность есть. Мы сделаем всё, чтобы страну не расколоть, постараемся быть той силой, которая всех объединит, — отметил политик.

По его словам, данное движение не создано в противовес оппозиционному совету. Все вопросы должны решаться через парламент. Именно этот орган Гайдукевич предлагает сделать площадкой для диалога. Белоруссия должна справится сама с этой ситуацией.

Давайте скажем правду: ни одна страна, которая предлагает посреднические услуги, не думает о нас, а думает только себе, везде геополитика правит, — подытожил лидер Либерально-демократической партии в интервью РИА Новости.

На территории республики масштабные протесты начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

19 августа главы государств и правительств 27 стран ЕС собрались на экстренный саммит из-за ситуации в Белоруссии. Мероприятие было созвано по инициативе Польши и Литвы, оно проходит в видеоформате. Ожидается, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель сделают заявления по итогам встречи.

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская призвала лидеров стран Европы не признавать результаты президентских выборов в республике. Она считает, что голосование было сфальсифицированным. В новом видео Тихановская на английском языке обратилась к лидерам ЕС.

Как писал NEWS.ru, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал начало работы координационного совета оппозиции попыткой захватить власть в стране. Политик пообещал принять адекватные меры согласно конституции и закону, чтобы «остудить некоторые горячие головы».