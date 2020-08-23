В Белоруссии отреагировали на совет Зеленского о проведении новых выборов

Белоруссии в непростой период своей истории хотела бы ощущать помощь от Украины, а не слушать «заезженные со всех сторон советы». Об этом заявил пресс-секретарь МИД страны Анатолий Глаз.

В этот откровенно непростой для нашей страны момент хотелось бы ощутить какую-то поддержку или хотя бы понимание [со стороны Украины], а не слушать уже заезженные со всех сторон советы. Сейчас точно мы нуждаемся не в них, — прокомментировал дипломат заявление президента Украины Владимира Зеленского.