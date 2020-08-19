В Белоруссии отпустили доверенное лицо Тихановской

https://static.news.ru/photo/9cc4e93c-e1f5-11ea-8781-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Доверенное лицо экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Олег Моисеенко отпущен силовиками. Он был задержан 8 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе объединённого штаба оппозиции, передаёт ТАСС.

Вчера поздно вечером был отпущен Олег Моисеенко, доверенное лицо Светланы Тихановской, который был задержан 8 августа, — говорится в сообщении.

18 августа пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила, что после несанкционированных акций протеста в Белоруссии в территориальных ОВД остаются 44 человека. По её словам, списки с именами задержанных размещены на информационных стендах или у входа в ОВД республики.

Акции протеста на территории Белоруссии начались после выборов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. Для разгона протестующих полиция использовала водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Задержаны, по информации МВД Белоруссии, более 6,7 тысячи человек, сотни человек пострадали, в том числе 120 силовиков. Три человека погибли.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Гродненский горисполком выполнит часть требований протестующих, выдвинутых профсоюзами предприятий и представителями штаба бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской