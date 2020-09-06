В Белоруссии организовали независимый подсчёт участников протестов

https://static.news.ru/photo/ff1288c8-f04c-11ea-964a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

В Белоруссии сегодня попробуют подсчитать реальное число участников уличных протестов. Этим займётся проект «Голоса», который ранее создал систему и алгоритмы независимого подсчёта голосов на президентских выборах.

Создатели проекта предлагают всем желающим установить чат-бот «Голоса» в Viber или Telegram и прислать боту команду: /ягуляю. Сделать это могут все белорусы независимо от города, в котором они вышли на акцию. Причём отправить команду можно и после завершения акции. Результаты будут публиковаться на сайте проекта в режиме реального времени.

Десятки тысяч людей вышли сегодня на улицы столицы и других городов, чтобы принять участие в «Марше единства». Белорусские власти ещё с утра начали готовиться к предстоящей акции. На улицах появились БТР, водомёты, автозаки. Также часть столицы оказалась перегорожена колючей проволокой. Начались перебои с Интернетом. Уже сообщалось о стычках с ОМОНом, пострадавших и задержаниях.

В Минске колонна протестующих дошла до дворца Александра Лукашенко, путь дальше им преградил кордон силовиков. Люди не расходятся, несмотря на дождь. По оценкам очевидцев, в акции принимают участие не менее 100 тысяч человек. Где сейчас находится сам Лукашенко, неизвестно. В прошлый раз, когда демонстранты подошли к его резиденции, пресс-служба президента выпустила видео, на котором глава государства ходит по территории дворца в бронежилете и с автоматом. Вместе с ним на кадрах был замечен и его вооружённый несовершеннолетний сын.

Акции протеста не стихают в стране уже почти месяц. Наиболее многочисленные демонстрации проходят по воскресеньям. Их участники считают, что официальные результаты голосования, согласно которым победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко, были грубо сфальсифицированы. Они требуют его отставки и новых, честных выборов.

Сам Лукашенко считает, что протесты инспирированы извне, «кукловоды» находятся на Западе — в частности в Литве, Польше и на Украине. Эти страны, убеждён глава государства, хотят захватить и развалить Белоруссию. Для противодействия иностранному вмешательству он запросил помощи у России и лично у президента Владимира Путина. Европейские государства отрицают намерения по захвату Белоруссии, писал NEWS.ru.