В Белоруссии началась регистрация кандидатов в президенты

https://static.news.ru/photo/169ccf4c-be90-11ea-a13f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Центризбирком Белоруссии начал регистрацию претендентов на пост главы государства. Она продлится до 14 июля.

Документы в ЦИК подали семь человек: сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико (в настоящее время находится в СИЗО), экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало, глава партии БСДГ Сергей Черечень, супруга блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская и действующий президент Александр Лукашенко.

Успешно прошедшие регистрацию кандидаты смогут перейти к следующему этапу избирательной кампании – предвыборной агитации, сообщает «Интерфакс-Запад».

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Их итоги ЦИК республики должна будет подвести в течение 10 дней. В случае необходимости второй тур выборов будет проводиться 23 августа.

Ранее NEWS.ru писал, что Бабарико, который является основным конкурентом Лукашенко на предстоящих выборах, был задержан 18 июня и отправлен под арест. Ему предъявлено обвинение в рамках дела Белгазпромбанка, которым он руководил более 20 лет и уволился оттуда перед выборами. По версии следствия, за Бабарико стояли некие «российские кукловоды», в результате более $430 млн были незаконно выведены со счёта Белгазпромбанка в банк в Латвии за несколько лет.