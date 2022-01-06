В Белом доме оценили влияние событий в Казахстане на переговоры с РФ

Казахстанские события не оказали никакого влияния на планы переговоров США с Россией. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Нет, планов по изменению запланированных на следующую неделю трёх раундов переговоров нет, — сказала Псаки, отвечая на соответствующий вопрос.

Переговоры РФ и США по российским предложениям о гарантиях безопасности запланированы на 10 января. Они пройдут в Женеве. Также 12 января в Брюсселе должно состояться заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января в Вене запланированы переговоры Россия — ОБСЕ.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения на фоне беспорядков был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику.