В Баку надеются с участием России и Турции разрешить конфликт в Карабахе

https://static.news.ru/photo/7bc14670-1113-11eb-9609-fa163e074e61_660.jpg Фото: wwwmodgovaz/facebook.com

Участие России и Турции в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе будет способствовать скорейшему его завершению, считает помощник президента Азербайджана — завотделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

Турция и Россия — дружественные и соседние страны для Азербайджана, это страны, которые имеют свою позицию. И поэтому мы думаем, что участие Турции и России в этих переговорах будет способствовать достижению быстрого результата, — заявил в интервью Octagon Гаджиев.

В пример он привёл успешное взаимодействие Турции и России в Сирии. Благодаря этому, по его словам, там удалось снизить напряжённость. Также Гаджиев подчеркнул, что и Турция, и Россия — участники ОБСЕ.

В модели «два плюс два» — Армения, Россия, Азербайджан, Турция — можно будет решить этот конфликт, — подчеркнул он.

Гаджиев считает, что Турция поддерживает территориальную целостность Азербайджана, так же, как Россия и Иран, а Армения проводит пропаганду, что в конфликт вмешиваются турецкие истребители и военные силы.

Наша страна официально заявляет, что в войне не участвуют третьи силы, — заявил Гаджиев.

Он отметил, что Азербайджан не нуждается в помощи дополнительных сторон, поскольку имеет собственные профессиональные вооружённые силы. Военную технику республика закупает у Турции, Израиля, Ирана и России, что вовсе не означает, что эти страны участвуют в боях. Он также опроверг участие в конфликте сирийских боевиков.

Как писал NEWS.ru, армия Армении грубо нарушила перемирие на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и начала артиллерийский обстрел азербайджанских позиций, заявили в Минобороны Азербайджана. В результате обстрела среди личного состава армии Азербайджана пострадавших нет, однако подразделения приняли соответствующие меры реагирования.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.