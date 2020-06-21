В Азербайджане установлен рекорд по суточному заражению COVID-19

https://static.news.ru/photo/a47ef876-b3d7-11ea-bb37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Азербайджане зафиксировано рекордное количество случаев заражения коронавирусом за сутки — 491. Общее число заболевших в республике достигло 12,7 тысячи человек.

За последние 24 часа в стране выздоровели 283 пациента. Жертвами инфекции стали шесть человек. Всего с начала пандемии вылечились 6,8 тысячи человек, скончались — 154, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на оперативный штаб.

Ранее NEWS.ru писал, что власти республики приняли решение о продлении карантинного режима до августа. Одновременно с этим в период с 21 июня по 5 июля в ряде городов, включая столицу Азербайджана Баку, вводятся жёсткие карантинные ограничения.

Из-за ситуации с коронавирусом президент республики Ильхам Алиев не приедет в Москву на парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Азербайджан будет представлять делегация во главе с министром обороны Закиром Гасановым.

В России, согласно последним данным, зафиксировано 584,6 тысячи случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии выздоровели 339,7 тысячи человек, скончались — 8,1 тысячи.