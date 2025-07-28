В Армении создадут новую политическую силу Бизнесмен Карапетян заявил о новой политсиле в Армении с опорой на молодежь

Российский бизнесмен Самвел Карапетян заявил о создании новой политической силы, которая будет опираться на молодежь и национальные качества армянского народа, сообщается в его обращении из СИЗО, текст которого опубликовал в Facebook (деятельность в РФ запрещена) племянник предпринимателя Нарек Карапетян. В своем письме под заголовком «Чего не сделала нынешняя власть?» он также отметил, что Ереван не смог сломить дух армянского народа и подавить свободу слова.

Наша принципиально новая политическая сила, наша новообразованная команда будет опираться прежде всего на наши лучшие национальные качества, на людей, несущих в себе сильную народную волю, и прежде всего на молодежь. Мы откроем новую, долгожданную и желанную страницу нашей истории по-своему, — сказано в обращении.

Бизнесмен подчеркнул, что «цепь лжи и манипуляций разрывается благодаря настоящим журналистам», которые самоотверженно выполняют свою работу и делают реальность доступной общественности. Карапетян находится под стражей с 18 июня по обвинению в призывах к захвату власти, его арест продлен на два месяца.

Ранее власти Армении заявили, что Ереван будет руководствоваться международными договорами и собственным законодательством в вопросе национализации компании «Электрические сети Армении», принадлежащей Карапетяну. Так кабмин республики ответил на принятое решение арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

Прежде стало известно, что Карапетян одержал победу над правительством по делу о национализации «Электросетей Армении». Решение вынес Международный арбитражный суд. Дело рассматривалось в порядке, который был установлен еще в 1995 году Соглашением о поощрении и защите инвестиций между правительствами Армении и Кипра.