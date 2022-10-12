Упражнения на растяжку: надо ли ОДКБ стать гибче? ОДКБ в последнее время привлекает внимание СМИ не столько учениями, сколько отказами от участия в них

Фото: Организация Договора о коллективной безопасности

Совместные учения ОДКБ

В Таджикистане начались учения коллективных сил быстрого развёртывания ОДКБ «Рубеж-2022». По официальным сообщениям, на них с 10 по 21 октября будут отрабатываться подготовка и ведение боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований, если они вторгнутся в какую-то из стран ОДКБ. Но нынешние манёвры привлекли внимание СМИ не своим содержанием, а громким отказом от участия в них Киргизии. Событие примечательное, потому что ранее, в конце сентября, от учений ОДКБ, проходивших на территории Казахстана, отказалась Армения. Следующие по плану манёвры должны были проходить с 10 по 14 октября нынешнего года в Киргизии, но власти этой страны их отменили. За 30 лет своего существования ОДКБ ещё не попадала в столь непредвиденную ситуацию внезапных отказов. В материале NEWS.ru эксперты размышляют о будущем организации.

И ты, Бишкек?!

Череда отказов от учений стран — участниц ОДКБ позволила экспертам сделать вывод, что организация «вошла в стадию серьёзного кризиса». Однако, судя по сообщениям СМИ, генсек ОДКБ Станислав Зась в ходе недавней встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым без тени сомнений говорил о «перспективах развития организации». Более того, Токаев наградил Зася орденом «Достык» («Дружба») II степени за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами.

Фото: Организация Договора о коллективной безопасности Совместные учения ОДКБ

Но всё же в ОДКБ ещё не доводилось встречаться со столь неожиданным отказом страны от проведения манёвров — Киргизия это сделала накануне самих учений. Около тысячи военных и более 300 единиц техники пришлось перенаправить на полигон в Таджикистан, где власти согласились провести «внеплановые» манёвры. Посла Киргизии в Москве даже пригласили в МИД на «откровенный разговор об актуальных вопросах двусторонних отношений».

Вице-премьер Киргизии Эдиль Байсалов высказал журналистам официальную причину отмены: общество не приняло бы совместное участие в манёврах киргизских и таджикских военных после 10-дневных боестолкновений на границе двух стран, во время которых погибли около 100 человек с обеих сторон.

У многих офицеров в недавних боях погибли товарищи, — объяснил NEWS.ru позицию Бишкека эксперт по Центральной Азии Азамат Осмонов. — А теперь стрелявшие друг в друга люди должны были оказаться рядом, у всех в руках оружие. Любое неосторожное слово могло бы привести к непоправимому. Не стоило испытывать судьбу. К тому же в Киргизии отрицательно восприняли награждение Москвой президента Таджикистана Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени с формулировкой «за большой личный вклад в обеспечение региональной стабильности и безопасности». Здесь убеждены, что Душанбе стал виновником боестолкновений на границе. О том, что награждение «вызывает необоснованное недоумение», написал на своей странице в соцсетях пресс-секретарь МИД Киргизии Чынгыз Кустебаев, после чего киргизскому послу в Душанбе даже вручили ноту протеста.

Политолог Осмонов напомнил о резком заявлении МИД Киргизии от 18 сентября нынешнего года, в котором приграничный конфликт был охарактеризован как «заранее спланированный вооружённый акт агрессии».

Киргизские политики уже не один год ставят перед ОДКБ вопрос: если организация является инструментом коллективной защиты стран-участниц, что она должна делать, когда эти страны начинают воевать между собой? Ответа нет. В чём тогда эффективность ОДКБ? Глядя, как Рахмону вручают в России орден, киргизское общество приходит к мнению, что Москва поддерживает больше Душанбе, чем Бишкек, — отметил Осмонов.

Ещё одну причину «дистанцирования Бишкека от ОДКБ» назвал в беседе с NEWS.ru киргизский политолог Анвар Акматов:

Запад активно работает в странах Центральной Азии, в том числе в Бишкеке. Нас обхаживают. Они продвигают во власть своих единомышленников, открывают двери своих вузов для киргизской молодёжи. И не только вузов — именно в их банках хранятся деньги центральноазиатской политической и экономической элиты. Поэтому боязнь антироссийских персональных санкций теперь стимулирует наших чиновников более активно работать с Западом. США не скрывают свою цель: разорвать экономическое взаимодействие нашего региона с Россией. Конечно, в глазах таких людей значение ОДКБ со временем расти не будет, мягко говоря.

Фото: Организация Договора о коллективной безопасности Совместные учения ОДКБ

Политолог напомнил, что между США и Киргизией было заключено соглашение о партнёрстве в 1993 году, но президент Алмазбек Атамбаев его отменил в 2015 году. Сейчас готовится новое соглашение. В мае нынешнего года Киргизию посетил помощник госсекретаря США по делам Центральной и Южной Азии Дональд Лу, заявивший, что «мы с нетерпением ждём подписания соглашения в скором времени». В июле министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев сообщил, что «по соглашению осталось несколько деталей». Наконец, на днях исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по связям с общественностью Элизабет Кеннеди-Трюдо сказала, что «Соединённые Штаты готовы стать партнёром Киргизии».

При этом киргизские политологи не согласны с критиками якобы «прозападного курса Бишкека». Здесь подчёркивают, что «курс этот прежде всего прокиргизский» и мир нельзя воспринимать исключительно как арену противостояния между Западом и Россией, поскольку на этой арене находится множество стран со своими интересами.

Принципы политики Бишкека из года в год не меняются, несмотря на кипящие регулярно в республике политические страсти, отметил в беседе с NEWS.ru политолог Александр Зимовский.

Для Киргизии существует два непреложных авторитета: Китай и США. Причем Китай главнее. Всё остальное очень ситуативно. Недаром любимая у киргизов сказка называется «Как дыйкан (крестьянин. — NEWS.ru) сразу двум баям угодил». На самом деле Бишкек, какие бы мотивы он публично ни заявил при отказе от проведения учений ОДКБ «Нерушимое братство», уж точно «угодил даже не двум баям», а многим. В сложной сегодняшней международной ситуации Бишкек буквально избавил предполагаемых участников учений от необходимости лишний раз привлекать внимание к связям с Москвой. Показал Пекину, что сдерживает военную активность вблизи китайских границ. И дал понять Вашингтону, что Бишкек, когда надо, сам по себе. И можно допустить, что киргизский подход так или иначе разделяют все члены Организации Договора о коллективной безопасности, — заключил собеседник интернет-издания.

Фото: Организация Договора о коллективной безопасности Совместные учения ОДКБ

Казахстан верит ОДКБ как себе

Но всё же основные претензии в попытках «разрушения» ОДКБ российские эксперты адресуют Казахстану. Утверждения о том, что в январе РФ и ОДКБ «спасли „неблагодарный Казахстан“» во время январского вооружённого мятежа, звучат в нынешнем году часто. Обвинения только усилились после заявления Токаева на Петербургском экономическом форуме о том, что Казахстан не намерен признавать ДНР и ЛНР. Казахстанский лидер сразу дал понять, что не согласен с такими утверждениями. По его словам, «никаких разговоров с Владимиром Путиным относительно того, что мы, дескать, потом рассчитаемся, не было. И никаких условий со стороны Кремля тоже не было». Президент Токаев подчеркнул в беседе с журналистами, что «обращаясь в ОДКБ, я не обращался к посторонним людям, я фактически обращался к самому себе и своим союзникам».

Там не менее когда в сентябре нынешнего года в социальных сетях разошлась информация о возможном выходе Астаны из ОДКБ с 1 января 2023 года, её сразу подхватили российские СМИ и политики. В некоторых публикациях авторы допускали, что Казахстан способен на такой шаг. Но Астана резко оборвала подобные ожидания. МИД страны назвал сообщения «абсолютным фейком», подчеркнув, что «членство в ОДКБ полностью отвечает национальным интересам нашей страны».

Казахстанский политолог Аскар Нурша предположил в беседе с NEWS.ru, что в его стране ожидают от ОДКБ более гибкой внутренней политики.

ОДКБ многие сравнивают с НАТО, требуя такой же организации и сплочённости. Но НАТО существует 73 года, она прошла многие этапы эволюции. У ОДКБ свой эволюционный путь. Её страны-участницы расположены в трёх субрегионах: Восточноевропейском, Кавказском и Центрально-Азиатском. Каждый субрегион имеет свою специфику, а каждая страна — национальные интересы. ОДКБ должна действовать на стыке национальных и общих для организации интересов, проводить консенсусную политику среди своих членов. Она не должна их форматировать под свои «общие задачи», развивать сотрудничество с конкретной страной в наиболее важной для неё сфере, — отметил политолог.

ОДКБ может раствориться в более масштабных системах безопасности

Если Астана официально подчёркивает свою верность ОДКБ, проводит в стране учения, то Ереван продолжает выражать недовольство этой организацией уже на протяжении нескольких месяцев. Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил в местном телеэфире, что ожидания от ОДКБ «не оправдываются» и власти Армении не в состоянии на протяжении длительного периода разъяснять населению причины бездействия ОДКБ. Симонян заверил, что руководство Армении «сделало, делает и будет делать» выводы из сложившейся ситуации.

Оценка армянских властей позиции ОДКБ оправданна, поскольку организация не смогла защитить Армению, поддержал позицию главы армянского парламента политолог из Еревана Акоп Бадалян.

Не было подобающей реакции со стороны военно-политического союза. Мы понимаем, почему её не было. Азербайджан не входит в ОДКБ, но находится тоже в союзнических стратегических отношениях с Москвой. Ереван дал свою оценку случившемуся. Кризис ОДКБ назревал давно, вооружённое противостояние Таджикистана и Киргизии лишний раз это доказывает. ОДКБ — это не военно-политический союз стран, а фактически механизм отношения России к другим постсоветским республикам. Когда появляются реальные угрозы безопасности, организация не работает. Но в то же время я не вижу практических шагов властей Армении по выходу из ОДКБ или приостановке членства, — сказал NEWS.ru эксперт.

Фото: Организация Договора о коллективной безопасности Совместные учения ОДКБ

По словам Бадаляна, недавний саммит ШОС показал, что евразийские государства, в том числе и Россия, стремятся к созданию обширной системы евразийской безопасности. Будущая евразийская архитектура безопасности может включить в себя и структуры ОДКБ. Сегодня уже видно, что эта организация не соответствует современным вызовам, считает политолог. Но создание более масштабной системы — это дело будущего.

Признаки того, что ОДКБ, возможно, изжила себя, появились уже много лет назад, утверждает Александр Зимовский.

Организация никак не засветилась в 2008 году во время нападения Грузии на Южную Осетию. Ни одна из стран ОДКБ не признала де-юре возвращение российских территорий, начиная с Крыма и по сегодняшний день. А во время 44-дневной войны в Карабахе ОДКБ вообще испарилась из публичного поля. Не видно её и в сегодняшнем киргизско-таджикском кризисе. Про ОДКБ и специальную военную операцию на Украине лучше, наверное, и не вспоминать. Александр Зимовский российский политолог

Российский политолог считает, что кризис ОДКБ происходит не из-за «устаревших принципов», а из-за их отсутствия. Организацию он сравнил с существовавшей в Минобороны СССР группой генеральных инспекторов, созданной специально для отставных генералов армии и маршалов. Им вменили в обязанность проверку войск, но на самом деле заняли бывших военачальников хоть каким-то делом.