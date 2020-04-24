Украинский нардеп пообещал проблемы Грузии в случае отзыва посла из Киева

https://static.news.ru/photo/03396026-8652-11ea-ae12-fa163e074e61_660.jpg Давид Арахамия Фото: David Braun(Давид Арахамия)/facebook.com

Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины, народный депутат Давид Арахамия заявил, что Грузия столкнётся с проблемами, если отзовёт своего посла из Киева в ответ на назначение Михаила Саакашвили вице-премьером по реформам.

Почему Грузии так нервничает? Можно было бы просто абсолютно отреагировать. Кто-то кого-то взял, даже не на первое лицо, не на второе, а вице-премьер. Зачем тогда делать такую политическую агрессию? — высказался Арахамия в эфире телеканала «112 Украина».

Нардеп отметил, что проблемы Грузии в случае отзыва посла будут серьёзнее украинских. В частности, Арахамия напомнил, что до карантина Украина занимала второе место по количеству туристов, прибывающих в Грузию, а потому Тбилиси вряд ли захочет потерять значительную часть доходов от туризма.

Нардеп добавил, что сам является грузином и прекрасно понимает, как бывший президент воспринимается на родине. Арахания, однако, подчеркнул, что Украина остаётся суверенным государством и ни одна страна в мире не может говорить Киеву, кого назначать на государственные должности.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, Михаил Саакашвили заявил, что принял предложение президента Украины Владимира Зеленского и согласился стать вице-премьером по реформам.