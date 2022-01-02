Украинские войска стягивают силы к занятой в Донбассе школе
Антон Соловьев
Антон Соловьев
16:24, 02 января 2022
Фото: vk.com/armsnews
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Украинские военные стягивают силы к ранее занятой школе на подконтрольной Киеву территории в селе Валуйское в Донбассе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Народную милицию самопровозглашённой ЛНР.
Школа была захвачена украинскими боевиками-националистами 27 декабря, сейчас там идет развертывание штаба, прибывают автомобили с вооруженными людьми и аппаратура артиллерийской разведки,— сообщает РИА Новости.
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что действия украинских властей являются «нарушением международного гуманитарного права».
Сообщалось, что украинские военные оборудовали в селе Валуйское свой оперативный штаб.
Ранее представитель самопровозглашённой ДНР на переговорах подгруппы безопасности Трёхсторонней контактной группы по Донбассу Алексей Никоноров заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по нефтебазе в Донецке с применением беспилотника.
Бывший министр обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков предположил, что ВСУ могут начать атаку на ЛНР и ДНР в январе 2022 года.