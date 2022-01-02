Украинские войска стягивают силы к занятой в Донбассе школе

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Украинские военные стягивают силы к ранее занятой школе на подконтрольной Киеву территории в селе Валуйское в Донбассе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Народную милицию самопровозглашённой ЛНР.

Школа была захвачена украинскими боевиками-националистами 27 декабря, сейчас там идет развертывание штаба, прибывают автомобили с вооруженными людьми и аппаратура артиллерийской разведки, — сообщает РИА Новости.

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что действия украинских властей являются «нарушением международного гуманитарного права».

Сообщалось, что украинские военные оборудовали в селе Валуйское свой оперативный штаб.

Ранее представитель самопровозглашённой ДНР на переговорах подгруппы безопасности Трёхсторонней контактной группы по Донбассу Алексей Никоноров заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по нефтебазе в Донецке с применением беспилотника.

Бывший министр обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков предположил, что ВСУ могут начать атаку на ЛНР и ДНР в январе 2022 года.