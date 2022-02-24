Украинские депутаты призвали Зеленского начать переговоры с Россией

Украинские депутаты во главе с Вадимом Новинским выступили с обращением к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой начать мирные переговоры с РФ. Об этом Новинский сообщил на своей странице в Facebook.

Владимир Александрович! Обращаемся к Вам с просьбой незамедлительно начать переговоры с президентом Российской Федерации об условиях прекращения кровавого противостояния и заключения соответствующего договора, — говорится на странице Новинского в Facebook.

Президент США Джо Байден созвал заседание Совета национальной безопасности США в связи с военной операцией России на Украине, Также американский президент намерен принять участие в виртуальной встрече стран G7 и публично объявить о новых антироссийских санкциях.

Военная операция на Украине началась после выступления российского президента Владимира Путина. Он заявил о начале спецоперации в Донбассе с целью защиты мирных жителей и демилитаризации Украины.