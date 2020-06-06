На фоне пандемии коронавируса Германия представила новую программу двусторонней поддержки стран-партнёров на период до 2030 года. Из обновлённого списка исчезли все страны Центральной Азии, кроме Узбекистана. Эксперты считают это решение политическим и убеждены, что в долгосрочной перспективе ослабление влияния Германии в регионе негативно скажется на позициях России. В конечном итоге она может остаться один на один с неравным противником в лице Китая.

Программу помощи странам-партнёрам ФРГ на период до 2030 года представил министр экономического сотрудничества и развития Германии Герд Мюллер. Главная её особенность — ощутимое сокращение списка государств, которые смогут рассчитывать на финансовую поддержку Берлина, с 85 до 60 стран. Однако сумма, которую Германия планирует потратить на реализацию партнёрских проектов, осталась неизменной, и по-прежнему составляет €10 млрд в год.

В Берлине озвучили критерии выбывания из программы: либо государство больше не нуждалось в поддержке, либо не преуспело в проведении реформ, борьбе с коррупцией или соблюдением прав человека. Член бундестага от партии «Зелёных» Уве Кекериц назвал такой подход необъективным и политизированным. По его словам, Нигер, Танзания и Камбоджа не могли пройти по критерию «соблюдение прав человека», но всё равно вошли в число партнёров. Распределение помощи, убеждён политик, будет осуществляться исключительно на основе политической выгоды для Германии и желания получить быстрый результат.

Примечательно, что в новой стратегии не нашлось места странам Центральной Азии: Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Туркменистан выбыли из числа «партнёров». Теперь министерство Мюллера будет оказывать помощь лишь Узбекистану. Сотрудничество с Нур-Султаном и Ашхабадом полностью прекратится, в то время как с Бишкеком и Душанбе оно продолжится до окончания действующих проектов. В Берлине подчёркивают, что, несмотря на прекращение двустороннего сотрудничества, ФРГ продолжит координировать усилия в регионе с руководством Евросоюза и другими странами объединения.

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Глава парламентской группы бундестага «Германия — Центральная Азия» Манфред Грунд заявил DW, что не понимает, на чём было основано принятое министерством экономического сотрудничества и развития решение, и назвал его «серьёзной геополитической ошибкой, которую необходимо исправить». Политик убеждён, что уход Германии из региона не только подаст негативный сигнал гражданскому обществу, но и «оставит финансовые и технологические дыры», которые займёт Китай.

Решение Берлина вызвало негативную реакцию и в самих странах, исключённых из программы. Так, экс-замглавы МИД Киргизии Аскар Бешимов посчитал, что оно свидетельствует об изменении политики ФРГ по отношению к стране. Дипломат напомнил, что Киргизия планировала подписать договор о сотрудничестве с Евросоюзом в начале 2020 года, но этого так и не произошло. Бешимов убеждён что, страны объединения проводят совместную политику, и Германия имеет возможность на неё влиять.

Политолог Рафаэль Саттаров в беседе с NEWS.ru заявил, что уход Германии из Центральной Азии может быть связан с нежеланием повторения украинского сценария. В ФРГ, полагает эксперт, осознали, что если руководство Таджикистана, Туркменистана, Казахстана и Киргизии не понимает важность проведения институциональных реформ, то лучше на него не давить. В противном случае это может перерасти в геополитический конфликт, который не нужен Берлину.

Сотрудничество с Узбекистаном будет продолжено, поскольку политика открытости президента страны Шавката Мирзиёева принесла свои плоды. Но это не значит, что Узбекистану удалось прийти к либеральному порядку. За то время, пока у власти находился Ислам Каримов, страна упустила множество возможностей и понесла репутационные издержки. Сейчас Мирзиёев возвращает Узбекистан в число рукопожатных стран. Рафаэль Саттаров политолог политолог

По словам эксперта, Россия пока сохраняет преимущество в Центральной Азии в том числе за счёт того, что смогла навязать свои проекты государствам региона. Так, Саттаров убеждён, что Узбекистан вступит в Евразийский союз, поскольку для страны это, прежде всего, политический шаг. В долгосрочной перспективе, считает эксперт, уход Германии из региона России невыгоден, поскольку оставит её один на один с Китаем. Расклад сил неравный, и Пекин, несомненно, одержит победу над Москвой в борьбе за влияние в Центральной Азии, пояснил политолог.