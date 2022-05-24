У здания МИД Армении оппозиция столкнулась с силовиками У здания МИДа в Ереване начались столкновения оппозиции с силовиками

Сотрудники полиции и участники шествия сторонников армянской оппозиции в Ереване / Фото Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

У здания Министерства иностранных дел Армении в Ереване началась потасовка между полицией и участниками оппозиционного движения, сообщает Sputnik Армения. Ранее сообщалось, что оппозиционеры окружили здание ведомства и блокировали все выходы оттуда. Отмечается, что на подходе к зданию их встретила полиция, однако участникам шествия удалось его прорвать.

Отмечается, что на место прибыло большое количество «красных беретов», которые пытались оттеснить участников акции от здания МИД. Последние не хотели уступать, произошла толкотня, после которой участники акции взялись за руки и, по примеру полиции, создали живую стену и оттеснили их назад.

Акции протеста в Армении продолжаются с 25 апреля. Их участники требуют отставки премьера Никола Пашиняна после его заявления о намерениях заключить мирное соглашение с Баку и начать процесс делимитации армяно-азербайджанской границы. Ранее оппозиция устроила митинг у резиденции Пашиняна. По словам организаторов, за три часа утренних акций были задержаны около 600 человек. В полиции заявили, что число задержанных составило 414 человек. 18 мая сотрудники правоохранительных органов задержали в Ереване 277 протестующих.