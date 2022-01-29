Токаев рассказал, как долго будет оставаться на посту президента

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не намерен оставаться у власти дольше двух положенных по конституции президентских сроков. В интервью телеканалу «Хабар 24» глава государства сказал, что законы в стране, как и конституция, при нём меняться не будут.

Я не знаю, как долго буду находиться президентом Казахстана, но абсолютно точно знаю, что в соответствии с конституцией — не более двух сроков. То есть никакого переделывания законов и тем более конституции не будет, — заявил Токаев.

Он добавил, что интересы государства превыше его собственных и «выше добрых отношений с кем-либо».

Я не зря на встрече с бизнесменами сказал, что Платон мне друг, но истина дороже. Это был сигнал и для тех, с кем у меня действительно хорошие взаимоотношения, — добавил глава Казахстана.

Ранее Токаев сообщил, кто стоял за организацией беспорядков в стране. По его словам, за тем, что происходило, стояли профессионалы, которые по окончании протестов покинули Алма-Ату, а некоторые из них даже скрылись в соседних республиках.

В Казахстане в первых числах января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата. Токаев отправил правительство в отставку и позже сформировал новый кабмин.

Группы вооружённых боевиков начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления Комитета госбезопасности, получив доступ к имеющемуся там оружию. Также были ограблены оружейные магазины, отделения банков и множество магазинов. Полиция Алма-Аты не оказывала никакого сопротивления, и фактически крупнейший город страны был захвачен боевиками за сутки.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодаре. Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана. Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, позволив использовать казахские войска для борьбы с боевиками.