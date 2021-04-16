Тиму Белорусских приговорили к двум годам «домашней химии»

https://static.news.ru/photo/b5a6c634-9ebd-11eb-bc1d-96000091f725_660.jpg Фото: belorusskih/vk.com

Суд приговорил 22-летнего белорусского певца к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение, так называемой домашней химии. Его обвинили в незаконном употреблении и хранении амфетамина и приобретении гашиша.

«Домашняя химия» подразумевает ограничение свободы без направления в исправительное учреждение. Осуждённого ставят на учёт в уголовно-исполнительной инспекции, ему запрещено употреблять даже слабоалкогольные напитки. На протяжении всего срока его посещает милиция, после 19:00 он обязан находиться дома. Можно ходить на работу или учёбу, но маршрут строго ограничен. Краткосрочный выезд в другой населённый пункт возможен только с разрешения уголовно-исполнительной инспекции, — сообщает портал Tut.by.

В своём последнем слове на судебном заседании Белорусских попросил прощения у близких и поклонников, рассказал, что изменил своё отношение к здоровью, начал заниматься спортом, много читать и уже почти не употребляет алкоголь. Также он сообщил, что постоянно думает о своей дочери.

Как писал NEWS.ru, на суде Белорусских рассказал, что к запрещённым веществам пристрастился ещё до того, как стал известен, а потом перешёл на дорогие наркотики. По материалам уголовного дела, артист 6 января вместе с приятелем употребили часть наркотика в помещении игрового клуба в Минске, а остальное у них обнаружили в ходе досмотра сотрудники полиции. Белорусских свою вину признал.

Певец стал популярен в 2018 году, когда записал песню «Мокрые кроссы». Он также известен по хитам «Незабудка» и «Витаминка». Псевдоним Белорусских Тимофей Морозов взял для того, чтобы как можно больше людей узнали о Белоруссии.