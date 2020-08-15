Тимошенко призвала устроить новые выборы в Белоруссии

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что считает проведение новых выборов президента Белоруссии единственно верным решением.
Она
Точно не выход дальнейшая эскалация противостояния, применение силы к протестантам, аресты, освобождение и запугивание, — подчеркнула она.
В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.
По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко
Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями.
Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб.
Как писал NEWS.ru, 15 августа люди снова вышли на площадь Независимости в центре белорусской столицы. Силовики не вмешивались в акцию, а её участники, уходя, убрали за собой мусор.
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