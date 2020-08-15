Тимошенко призвала устроить новые выборы в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/bf778b4a-df27-11ea-aa55-fa163e074e61_660.jpg Юлия Тимошенко Фото: instagram.com/yulia_tymoshenko

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что считает проведение новых выборов президента Белоруссии единственно верным решением.

Она написала в Facebook, что голосование вызвало волну протестов, так как его итоги не советует настроениям в обществе. В результате необходимо провести новое с избранием новой ЦИК, гарантией свободного участия всех кандидатов и мощного наблюдения от мировых демократических институтов.

Точно не выход дальнейшая эскалация противостояния, применение силы к протестантам, аресты, освобождение и запугивание, — подчеркнула она.

В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую —10,1%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.

Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями.

Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб.

Как писал NEWS.ru, 15 августа люди снова вышли на площадь Независимости в центре белорусской столицы. Силовики не вмешивались в акцию, а её участники, уходя, убрали за собой мусор.