Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером Белоруссии

https://static.news.ru/photo/f4190c06-e054-11ea-80fd-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: facebook.com/strana888

Бывший кандидат на президентских выборах в Белоруссии, основной противник действующего главы государства Александра Лукашенко Светлана Тихановская записала обращение к гражданам республики. В нём политик подчеркнула, что готова стать национальным лидером Белоруссии.

Также она выступила с требованием освободить всех политических заключённых. Кроме того, экс-кандидат заявила о необходимости в кратчайшие сроки подготовить законодательную базу и организовать новые президентские выборы. Следующее голосование, как сказала политик, должно быть реальным, честным, прозрачным и безоговорочно принятым мировым сообществом.

Я готова принять на себя ответственность и выступить в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась и вошла в нормальный ритм, — заявила Тихановская в обращении, обнародованном на YouTube.

Массовые протесты в Белоруссии проходят в течение нескольких дней. На улицы городов выходят люди, не согласные с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

По данным Центризбиркома, за действующего лидера проголосовали 80,1% избирателей, а за Светлану Тихановскую — 10,1%. Митингующие уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.

Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями.

Как ранее писал NEWS.ru, соратница Тихановской Мария Колесникова выступила перед собравшимися у Дома правительства протестующими. Она рассказала о требованиях оппозиции. По её словам, основным требованием является отставка Лукашенко.