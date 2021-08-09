Тихановская рассказала об ответственности за белорусский народ

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская в интервью газете The Guardian заявила, что народ республики возложил на неё слишком большую ответственность.

Оппозиционерка считает, что ответственность лежит не только на ней, но и на всех белорусах. Она напомнила, что год назад была просто матерью и не была связана с политикой. По её словам, люди часто забывают об этом.

Мне пришлось многому учиться, и я пытаюсь делать то, что я могу, там, где я нахожусь... Но ответственность лежит не только на мне, но также и на всех белорусах, — сказала Тихановская.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии добавила, что эта ответственность является для неё тяжким бременем. Она болезненно переживает каждое новое задержание представителей оппозиции в Белоруссии.

Массовые протестные акции прошли в республике после выборов президента 9 августа 2020 года. На них победил Александр Лукашенко. Его соперница Светлана Тихановская набрала более 10% голосов. Сторонники оппозиции посчитали, что выборы были сфальсифицированы.

Ранее Тихановская выразила мнение, что в городах страны в ближайшее время не будут проводиться новые массовые акции протеста, организованные оппозицией.