Тихановская набрала 54% в опросе Telegram о белорусских выборах

Официальный канал Telegram в Белоруссии создал анонимный опрос, в котором попросил белорусов рассказать о своём голосе на президентских выборах. Результаты опроса, в котором приняли участие 917,9 тысячи человек, показали, что единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 54% голосов.
По состоянию на 02:40 мск 16 августа о голосовании за победившего на выборах Александра Лукашенко в опросе Telegram
На вопрос: «За кого вы проголосовали на выборах президента Республики Беларусь?», можно было выбрать в качестве варианта ответа одного из пяти кандидатов, а также указать «Против всех», «Я из Беларуси, но не голосовал» или «Я не из Беларуси». Проголосовать за все варианты, кроме «Я не из Беларуси», могли только пользователи с белорусскими сим-картами.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Центральная избирательная комиссия Белоруссии 14 августа огласила окончательные итоги выборов президента. Победителем признан действующий глава государства. За него, по официальным данным, проголосовали 80,1%, в то время как за главную соперницу белорусского лидера Светлану Тихановскую — 10,1%. Остальные кандидаты набрали менее двух процентов голосов.
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