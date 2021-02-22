Тихановская готова гарантировать Лукашенко личную безопасность

https://static.news.ru/photo/abda0b26-09a7-11eb-8af2-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о готовности предоставить президенту страны Александру Лукашенко гарантии личной безопасности, если он уйдёт со своего поста.

Так она ответила на вопрос журналиста Дмитрия Гордона о том, готова ли она гарантировать Лукашенко безопасность, если тот добровольно уйдёт с занимаемой должности.

Как это обычно делается — маленький домик с охраной личной — да, — сказала Тихановская.

Она отметила, что предоставлением таких гарантий должны закончиться переговоры оппозиции с представителями действующей власти, передаёт издание «Гордон».

Также она рассказала, что в Белоруссии сохраняются протестные настроения, но изменилась форма протеста против президента РБ Александра Лукашенко. По её словам, активисты, выходящие сейчас на улицу с флагами и лозунгами, не успевают уйти от силовиков. Несмотря на это, люди продолжают выходить и самоорганизовываться, чтобы позже собраться «огромной массой» и дать власти понять, что они не ушли.

Ранее Тихановская призналась, что разочарована реакцией международного сообщества на события в республике. Она призвала оказать поддержку гражданскому обществу и ввести дополнительные санкции против действующей власти. Лидер белорусской оппозиции обратилась к мировому сообществу с просьбой поддержать СМИ, правозащитников и стачечные комитеты Белоруссии и прекратить финансировать правительство Лукашенко. Также она рассказала, что белорусская оппозиция «потеряла улицы», но выразила надежду, что весной акции протеста возобновятся.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего главу государства Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и многие страны мира итоги выборов в Белоруссии не признали, писал NEWS.ru.