«Не стухли»: Тихановская рассказала о протестных настроениях в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/07c377fc-760d-11eb-acb2-96000091f725_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Felix Zahn/photothek.net /Global Look Press

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская рассказала, что в стране сохраняются протестные настроения, но изменилась форма протеста против президента РБ Александра Лукашенко.

Протесты в Беларуси не стухли. Поменялась картинка, поменялась форма протестов, но протестное движение, протестные настроения никуда не ушли, — сказала она.

По её словам, активисты, выходящие сейчас на улицу с флагами и лозунгами, не успевают уйти от силовиков. Несмотря на это, люди продолжают выходить и самоорганизовываться, чтобы позже собраться «огромной массой» и дать власти понять, что они не ушли.

Сейчас время такой партизанщины, когда ты не можешь действовать открыто, потому что это прямая дорога в тюрьму. Понятно, что ни люди, ни мы этого не хотим. Но точечные акции [продолжаются]: повесил ленточку, наклеил наклейку, включил песню, посигналил, когда едут автобусы с делегатами так называемыми [Всебелорусского народного собрания] <...>. Это их так раздражает, — добавила она.

Об этом она рассказала в интервью журналисту Дмитрию Гордону, передаёт его издание «Гордон».

Ранее Светлана Тихановская призналась, что разочарована реакцией международного сообщества на события в республике. Она призвала оказать поддержку гражданскому обществу и ввести дополнительные санкции против действующей власти. Лидер белорусской оппозиции обратилась к мировому сообществу с просьбой поддержать СМИ, правозащитников и стачечные комитеты Белоруссии и прекратить финансировать правительство Лукашенко. Также она рассказала, что белорусская оппозиция «потеряла улицы», но выразила надежду, что весной акции протеста возобновятся.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего главу государства Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и многие страны мира итоги выборов в Белоруссии не признали, писал NEWS.ru.