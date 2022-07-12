Телефонные диалоги: Путин, Эрдоган и Пашинян ищут новые мирные формулы Поговорив по телефону с лидерами Армении и России, президент Турции усилил подозрения армянской оппозиции в «сдаче интересов Еревана»

Фото: kremlin

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые провели переговоры друг с другом. В сообщении пресс-службы правительства Армении говорится, что главы государств подчеркнули «важность нормализации отношений между странами» ради укрепления мира и стабильности в регионе. В тот же день состоялся телефонный разговор между президентами России и Турции. В Ереване не исключили, что между этими разговорами была связь, при этом оппозиция развила тему, допуская, что лидеры государств могли поступиться интересами Армении ради своих глобальных планов. Так ли это и какие темы подняли в телефонном разговоре Пашинян и Эрдоган — в материале NEWS.ru.

Судя по официальным сообщениям из Еревана и Анкары, лидеры государств начали беседу с обоюдных поздравлений. Как отмечает официальный сайт правительства Армении, «премьер-министр Армении поздравил президента Турции с праздником Курбан-байрам, а президент Турции поздравил премьер-министра Армении с наступающим праздником Вардавар — Преображения Господня». Собеседники выразили надежду на скорую реализацию договорённостей, достигнутых спецпредставителями двух стран во время встречи 1 июля в Вене. Это касается в первую очередь открытия границ между Арменией и Турцией для граждан третьих стран и начала прямых воздушных перевозок между двумя странами.

Армяно-турецкий диалог активизировался с начала нынешнего года, тогда спецпредставители двух стран встретились в середине января в Москве. Ереван на переговорах представлял вице-спикер парламента Рубен Рубинян, Анкару — бывший посол в США Сердар Кылыч. Они провели несколько встреч, но мало кто ожидал, что главы государств так быстро начнут переговоры напрямую.

Пашинян и Эрдоган общались по телефону в праздничный день, поздравив друг друга, говорили о скорейшем восстановлении отношений — это подчёркивает значимость события, — заявил NEWS.ru руководитель аналитического центра стратегических исследований «Восканапат» Грант Мелик-Шахназарян. — Известно, что Турция активно поддерживала азербайджанскую сторону во время войны осенью 2020 года. И после этого лидеры Армении и Турции показывают, что стремятся к большему, чем дипломатический процесс. Страны готовы на примирение и решение гуманитарных вопросов. Такая инициатива, конечно, не могла не вызвать критику в Армении. Общественные активисты обратили внимание, например, что Пашинян, поздравив с Курбан-байрамом президента Турции, не поздравил лидеров Ирана.

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press Никол Пашинян

По словам ереванского политолога, переговоры между Пашиняном и Эрдоганом свидетельствуют о более глубоком, пока не видимом обществу, процессе. Отношения между Ереваном и Анкарой на этом уровне, судя по всему, «зашли далеко». Недавно, например, Пашинян посетил село на армяно-турецкой границе, через которое должна пройти железная дорога. Также на днях премьер-министр дал указания в ходе заседания правительства, чтобы армянские ведомства начинали активную работу со своими коллегами в Турции. Оппозиция не замедлила выступить с критикой в адрес премьер-министра, обыграв даже время проведения телефонных переговоров — в дни мусульманского праздника в честь жертвоприношения. Противники Пашиняна иронично заявляют, что он принёс в жертву всю страну, отметил ереванский собеседник интернет-издания.

Но в ближайшую пятницу критика, скорее всего, усилится. Дело в том, что оппозиция сменила схему проведения своих акций. Теперь они проходят по пятницам, скорее всего, из-за сильной жары, поскольку, например, сегодня в Ереване +41 градус. Оппозиция осуждает власти за то, что они ведут кулуарную политику на турецком направлении, без её широкого обсуждения, — дополнил Грант Мелик-Шахназарян.

При этом ереванские собеседники не считают, что оппозиционное недовольство армяно-турецким сближением перекинется на всё общество, для которого обсуждение соглашений между Арменией и Азербайджаном остаётся более актуальным.

Турецкий политолог Онур Гюзальтан полагает, что нормализация между Анкарой и Ереваном будет способствовать и скорейшему урегулированию отношений между Баку и Ереваном.

Для ереванских властей подобное сближение важно, чтобы избавится от влияния Запада, особенно США. От этого зависит стабильность на Кавказе. Но есть опасение, что определенные силы, поддерживаемые США, теперь начнут совершать выпады и провокации против правительства Пашиняна, — отметил в беседе с NEWS.ru эксперт.

В понедельник, 11 июля, состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и Эрдоганом. Как сообщил официальный сайт президента Турции, лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирии, украинский кризис и вопросы создания безопасных коридоров в Чёрном море для экспорта зерна. Турция по-прежнему готова выступить посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией.

Фото: Mu Sitafa°�kaya/XinHua/Global Look Press Реджеп Эрдоган

Официальный сайт президента России, вдобавок к внешнеполитическим темам, более подробно проинформировал об экономических вопросах беседы президентов: «Особое внимание уделено задачам по дальнейшей активизации экономического сотрудничества, включая меры по совершенствованию его договорно-правовой базы, наращиванию объёмов торговли и использованию в расчётах национальных валют, а также продолжению бесперебойных поставок российских энергоносителей».

Однако оппозиция Пашиняна не верит, что президенты России и Турции обошли в своём телефонном разговоре тему Армении. Более того, как опасаются наиболее радикальные противники армянской власти, Москва и Анкара могли договориться по кардинальным для себя вопросам, пренебрегая интересами Еревана.

Подозрения в ведении закулисных переговоров — это попытки оказать на Москву давление, отметил в беседе с NEWS.ru политолог и востоковед Алексей Малашенко.

В создавшейся ситуации Россия заинтересована как в Турции, так и в Армении. Опасения ереванских политиков из-за нелёгкого прошлого понять можно. Надо понимать, что сегодня Россия проводит очень непростую политику — завидовать ей ни к чему. Разговоры о сдаче Армении — форма нажима на Москву, потому что все прекрасно понимают, что Россия всегда поддерживала и будет поддерживать Армению. Сейчас, помимо традиционного дипломатического общения вокруг конфликта между Москвой, Баку, Ереваном, Анкарой, в этом принял участие и Брюссель. Это тоже накладывает отпечаток, поскольку усиление Европы в южнокавказском урегулировании будет означать ослабление позиций Москвы, а Россия ни в коем случае не может бросить Армению. Но и Турция для нас сейчас важнейший партнёр по целому ряду политических и экономических причин. И с ней Москва должна вести тонкую политическую игру, — рассказал политолог.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Малашенко напомнил, что российско-турецкие отношения сегодня — это целый комплекс важнейших вопросов: от ситуации в Сирии до транспортных коридоров. Актуализируют эти связи украинский кризис и западные санкции.

Среди экспертов есть мнение, что в телефонном разговоре между Путиным и Эрдоганом тема Армении прозвучала наверняка, но с благоприятным для Москвы смыслом. Турецкий президент, согласно этому мнению, не считает для себя возможным делать серьёзные политические шаги на Южном Кавказе без обсуждения с президентом России, чью роль в мирном региональном урегулировании трудно переоценить.

Никуда не уйти турецкому лидеру и от предвыборного фактора. Менее чем через год в Турции должны пройти президентские и парламентские выборы — серьёзный экзамен для Эрдогана и его коалиции «Народный альянс». Эрдогану необходимо добиться не только существенных внутриэкономических результатов, но и показать успехи в решении сложнейших международных головоломок: от украинского и сирийского кризисов до урегулирования отношений с соседней Арменией. Само время требует от Эрдогана созидательных инициатив — с учётом интересов всех соседних государств.