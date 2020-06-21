Сыну конкурента Лукашенко предъявили обвинение

https://static.news.ru/photo/971b4ee0-b3c9-11ea-8c47-fa163e074e61_660.jpg Эдуард Бабарико Фото: Eduard Babariko/facebook.com

Сотрудники правоохранительных органов предъявили обвинение Эдуарду Бабарико, сыну претендента в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, который был главой избирательного штаба отца. Также обвинение предъявили самому политику.

В качестве меры пресечения им избрали заключение под стражу. Об этом сообщил штаб кандидата в Twitter. Сторонники отметили, что соответствующее постановление будет обжаловано.

Виктору и Эдуарду предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — написали там.

Ранее представители предвыборного штаба Виктора Бабарико подали в Центризбирком документы для регистрации его кандидатом в президенты Белоруссии. Оказавшегося в СИЗО банкира считают главным соперником действующего главы республики Александра Лукашенко. Пакет документов передали в ЦИК утром 20 июня.

Как писал NEWS.ru, Бабарико единственный среди оппозиционных кандидатов собрал необходимые для регистрации 283 тысячи подписей. Более того, штаб кандидата заявил о получении голосов поддержки от 435 тысяч белорусов — около 5% населения страны.

Кандидата задержали 18 июля — за день до завершения сбора подписей. Бабарико, более 20 лет возглавлявшего Белгазпромбанк, назвали подозреваемым по делу о неких преступлениях в кредитной организации. Председатель Комитета госконтроля Иван Тертель заявил, будто за кандидатом стояли некие «российские кукловоды», в результате более $430 млн были незаконно выведены со счёта Белгазпромбанка в банк в Латвии за несколько лет.

Задержание Бабарико практически означает срыв выборов. Об этом заявил замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Президент Лукашенко призвал белорусов не героизировать «ворюг и обуржуившихся банкиров». Параллельно глава государства анонсировал повышение пенсий и заявил, что это никак не связано с выборами.

Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа.