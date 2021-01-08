Сын Лукашенко назвал отца «отвратительным пациентом»

https://static.news.ru/photo/b2ee30be-5339-11eb-a1df-fa163e074e61_660.jpg Николай и Александр Лукашенко Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Когда белорусский лидер Александр Лукашенко болел коронавирусом, он отказывался выполнять предписания врачей. Об этом рассказал его младший сын Николай. По его словам, отец является сложным пациентом.

При этом сам президент Белоруссии говорил, что болезнь протекала у него без симптомов и в лёгкой форме, и на вопрос о том, слушал ли он врачей, ответил: «Ну разве президенты бывают послушными?».

После этого его сын назвал отца «очень плохим пациентом, отвратительным просто» и признался, что тот отвергал все формы лечения и предписания врачей.

Он отказывается делать всё, что необходимо делать, и чем больше ему говоришь, что необходимо это делать, приводишь фактов, конкретных примеров не из прекрасного далёка, а из, можно сказать, соседней палаты, что будет, если не делать, и от этого только усиливается и усиливается его отторжение к методам лечения просто в геометрической прогрессии, — сказал Лукашенко-младший в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

Президент Белоруссии в свою очередь оправдался, что «в этот раз лечился», поскольку ему необходимо было через пять дней выступать с посланием народу и парламенту. Однако ни Лукашенко, ни его сын пока не намерены делать прививку от COVID-19.

Глава республики перенёс COVID-19 в июле, болезнь протекала бессимптомно. Лукашенко переболел «на ногах», а в начале пандемии называл коронавирус «психозом» и призывал лечиться от него водкой и трудотерапией.

Ранее Лукашенко заявил, что его сыновья не планируют в будущем строить политическую карьеру, сообщал NEWS.ru.