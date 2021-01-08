Лукашенко рассказал об отсутствии у его детей желания заниматься политикой

https://static.news.ru/photo/84645716-533c-11eb-b8ed-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий, Николай и Виктор Лукашенко Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его сыновья не планируют в будущем строить политическую карьеру. Об этом он рассказал в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

Ни у одного сына, ни у кого из троих, даже у старших, — ответил Лукашенко на вопрос о наличии желания у его детей заниматься в будущем политикой.

При этом он отметил, что с младшим сыном Николаем регулярно обсуждает политику и порой разговор происходит на повышенных тонах.

У него своя точка зрения. Правой стороной мозга я понимаю, что он имеет, не просто имеет право на свою точку зрения, он разбирается, в чём-то прав, особенно вот сейчас, — рассказал белорусский президент.

Политик также поделился, что младший сын Николай предпочитает всегда открыто высказывать своё мнение.

Когда я там одёрну его, он скажет: а кто тебе ещё больше скажет так вот откровенно, что ты не прав? Ну, в принципе, это так и есть, — подчеркнул Лукашенко.

У белорусского лидера трое детей — Виктор (1975), Дмитрий (1980) и Николай (2004).

Ранее сын Александра Лукашенко Николай в интервью этой же программе назвал отца «отвратительным пациентом» и признался, что тот отвергал все формы лечения и предписания врачей, пока болел коронавирусом.

Как сообщал NEWS.ru, 66-летний белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что привык к тому, что его называют «батькой». Политик также сравнил себя с белкой в колесе, которой некогда думать об усталости.