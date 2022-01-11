Суд арестовал экс-главу Комитета нацбезопасности Казахстана на два месяца

Решением следственного суда Нур-Султана бывший глава Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов арестован на два месяца, сообщил портал Orda.kz в своём Telegram-канале. Мужчина подозревается в государственной измене.

Задержан экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов. Его подозревают в государственной измене, он находится в СИЗО. Сообщается также о задержании других лиц, их фамилии не разглашаются, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о факте задержания Масимова по подозрению в госизмене, оно произошло 8 января.

В КНБ пояснили, что 6 января начато досудебное расследование по факту госизмены (ст. 175 ч.1 УК Казахстана). Масимову 56 лет. Во властных структурах Казахстана работал с 2000-го на постах главы Минтранса, вице-премьера, помощника президента и премьер-министра. В 2016 году он возглавил КНБ, снят с поста с начала беспорядков.