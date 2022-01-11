Суд арестовал экс-главу Комитета нацбезопасности Казахстана на два месяца
Ксения Голуб
Ксения Голуб
09:09, 11 января 2022
Карим МасимовФото: Карим Масимов/facebook.com
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Решением следственного суда Нур-Султана бывший глава Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов арестован на два месяца, сообщил портал Orda.kz в своём Telegram-канале. Мужчина подозревается в государственной измене.
Задержан экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов. Его подозревают в государственной измене, он находится в СИЗО. Сообщается также о задержании других лиц, их фамилии не разглашаются, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о факте задержания Масимова по подозрению в госизмене, оно произошло 8 января.
В КНБ пояснили, что 6 января начато досудебное расследование по факту госизмены (ст. 175 ч.1 УК Казахстана). Масимову 56 лет. Во властных структурах Казахстана работал с 2000-го на постах главы Минтранса, вице-премьера, помощника президента и премьер-министра. В 2016 году он возглавил КНБ, снят с поста с начала беспорядков.
Ранее бывший советник президента Казахстана Ермухамет Ертысбаев назвал одной из причин кризиса в республике предательство некоторых высокопоставленных чиновников и правоохранителей. Происходящие в стране события он охарактеризовал как попытку госпереворота и отметил, что его невозможно осуществить без предательства в высших эшелонах власти.