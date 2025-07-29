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Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 13:33

Стало известно, чем был начинен упавший в Минске беспилотник

СК Белоруссии: в упавшем в Минске БПЛА нашли тротил и поражающие элементы

Здание Следственного комитета Белоруссии в Минске Здание Следственного комитета Белоруссии в Минске Фото: Виктор Драчев/ТАСС

Беспилотник, сбитый минувшей ночью над Белоруссией, был начинен тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков, сообщили в Следственном комитете республики. Сотрудники ведомства также изъяли фрагменты корпуса и крыльев БПЛА, двигатель, приборы навигации.

Следователем с привлечением специалистов ГКСЭ и саперов проведен осмотр, зафиксирована следовая картина. Изъяты фрагменты корпуса и крыльев БПЛА, двигатель, приборы навигации и боевая часть, снабженная тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что беспилотник был подавлен средствами РЭБ ночью 29 июля, после чего упал во дворе дома № 72 по улице Матусевича. Детонации не последовало. Обломки дрона повредили несколько припаркованных машин.

Ранее сообщалось, что ВСУ за ночь ударили БПЛА по пяти регионам России. Атакам подверглись Брянская, Ростовская, Калужская, Смоленская и Ленинградская области. В общей сложности дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 74 цели.

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