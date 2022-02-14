Средства дочери экс-президента Узбекистана вернут на родину из Швейцарии

Средства дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой вернут из Швейцарии на родину, сообщили в пресс-службе минюста республики. Речь идёт о сумме в размере $131 млн. Швейцария согласилась вернуть Узбекистану десятки миллионов долларов со счетов Каримовой через создаваемый многосторонний трастовый фонд ООН, при условии, что деньги будут потрачены на благо народа, открыто, и отчитываясь Западу о расходах.

11 февраля 2022 года Швейцария и Узбекистан провели раунд переговоров, в ходе которых обе делегации в принципе согласились создать новый многосторонний трастовый фонд Организации Объединенных Наций. Фонд будет использован для возврата активов, которые были окончательно конфискованы в рамках уголовного производства. В настоящее время около 131 миллиона долларов США готовы к возврату, — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас счета певицы, политика и бизнесвумен Гульнары Каримовой заморожены в десятке стран.

Суды над дочерью первого президента Узбекистана идут с 2015 года. В 2017 году в рамках ещё одного уголовного дела ей дали 10 лет тюрьмы. Однако летом 2018 года ей заменили наказание и осудили на пять лет.

6 января Генеральная прокуратура Узбекистана заявила об окончании расследования очередного уголовного дела в отношении Каримовой. По версии прокуроров, старшая дочь Ислама Каримова и другие лица в составе преступной группировки причастны к вымогательству, хищению бюджетных средств и легализации доходов за рубежом. Общие потери оценивают более чем в два миллиарда долларов. В феврале Каримова сообщила о готовности передать государству $686 млн в обмен на прекращение уголовного преследования.