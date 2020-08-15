Сотрудники ОМОНа зашли в здание Белтелерадиокомпании

https://static.news.ru/photo/6359b1a0-df25-11ea-827e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Более 10 сотрудников ОМОНа без защитной амуниции зашли в здание Белтелерадиокомпании, которая объединяет государственные телеканалы Белоруссии.

Протестующие повесили на вход в здание бело-красно-белый флаг белорусской оппозиции. Сотрудник охраны Белтелерадиокомпании попытался снять полотнище, однако ему помешали участники акций, уточняет РИА Новости.

Известно, что в субботу, 15 августа, в Белтелерадиокомпании состоялась встреча коллектива с пресс-секретарём президента Белоруссии Александра Лукашенко Натальей Эйсмонт и спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой. Главной темой обсуждения стал вопрос освещения протестов после выборов в Белоруссии.

Ряд сотрудников Белтелерадиокомпании утверждал, что в ходе обсуждения удалось найти некий компромисс, в то же время другие сообщали о том, что власти посчитали необходимым провести ещё одну встречу. Также есть информация, что несколько человек приняли решение уволиться из Белтелерадиокомпании.

Центральная избирательная комиссия Белоруссии 14 августа огласила окончательные итоги выборов президента. Победителем признан Лукашенко. За него, по официальным данным, проголосовали 80,1%, в то время как за главную соперницу белорусского лидера Светлану Тихановскую — 10,1%. Остальные кандидаты набрали менее двух процентов голосов. Против всех, как следует из отчёта ЦИК, высказались 4,59% пришедших на избирательные участки белорусов.

Выборы президента состоялись в республике 9 августа. Сразу же после того как были объявлены предварительные итоги, в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. Протесты сопровождались жёсткими задержаниями. Двое пострадавших в результате уличных столкновений скончались. После этого Белоруссия перешла к стадии подчёркнуто мирных «цветочных бунтов» и забастовкам по всей стране. Работу останавливают как крупные бюджетообразующие заводы, так и небольшие предприятия. К стачке присоединяются деятели культуры, искусства, строители, медики и многие другие.

Ранее NEWS.ru писал, что национальные вещатели балтийских стран планируют обратиться в Европейский вещательный союз (ЕВС) по поводу продолжения членства в организации Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии на фоне сообщений о жестоком обращении с задержанными в этой стране после состоявшихся выборов, заявила гендиректор гостелерадио Литвы LRT Моника Гарбачяускайте-Будрене.