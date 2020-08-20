Состав Координационного совета оппозиции Белоруссии будет расширен

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Координационный совет оппозиции Белоруссии принял решение о расширении состава. Об этом стало известно 20 августа из заявления представителей органа.

В сообщении КС отмечается, что решение о расширении состава принято для того, чтобы в совет могло войти как можно большее число профессионалов, которые были бы готовы усердно работать для разрешения возникшего в стране политического кризиса.

Представители КС обратились к МВД, СК, Генпрокуратуре и КГБ Белоруссии. Они требуют проведения срочных встреч.

20 августа были направлены официальные обращения в адрес Генпрокуратуры, СК, МВД, КГБ с требованием срочного проведения встреч для обсуждения требований большинства граждан Республики Беларусь, изложенных в резолюции, — передаёт заявление совета ТАСС.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. После обнародования предварительных результатов в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. Действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что всё это — часть зарубежного плана по дестабилизации ситуации в стране и попытка совершить «цветную» революцию по западным методичкам.

Позднее был создан совет оппозиции, в основной состав которого вошли 70 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, несколько членов КС вышли из его состава. Об этом 20 августа заявил генеральный прокурор республики Александр Конюк.

По его словам, вышедшие из состава члены Координационного совета оппозиции приняли указанное решение, потому что осознали незаконность созданного после президентских выборов органа. Как отметил Конюк, они не согласны с целями совета.