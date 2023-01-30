Сложный пациент: Саакашвили не хочет лечиться и питаться из-за Москвы Экс-президент Грузии дал интервью Spiegel, обвинив в своих бедах не только Россию, но и соратников в Грузии

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Осуждённый на шесть лет тюремного заключения экс-президент Грузии Михаил Саакашвили дал интервью немецкому изданию Spiegel, породив новую волну споров и заявлений среди сторонников и оппонентов. Соратникам не понравились слова экс-президента о том, что среди близких ему людей, помогавшим в возвращении в Грузию, оказались агенты Москвы. Оппоненты обратили внимание на другое обстоятельство: Саакашвили в своих рассуждениях для немецкого издания не был похож на человека, страдающего от деменции и «ограниченных возможностей». Медики, в свою очередь, утверждают, что экс-президент намеренно отказывается от лечения и приёма пищи, в результате чего не исключён «фатальный исход». Что стоит за продолжающимся противоборством вокруг Саакашвили? Об этом в материале NEWS.ru.

В Грузии обратили внимание, что 25 января Саакашвили по состоянию здоровья отказался принять дистанционное участие в заседании суда, но на интервью Spiegel сил у него хватило. Отвечал он на вопросы письменно по-английски, ответы немецкому изданию передала его мама Гиули Аласания.

Фото: EPA/ZURAB KURTSIKIDZE/ТАСС

В интервью экс-президент Грузии в очередной раз повторил, что за его арестом стоит руководство России. Саакашвили считает, что оно дало указание нынешним властям Грузии не только осудить его, но и «уничтожить физически». «Моя родная страна стала тайным союзником Путина», — заявил политик. Также Саакашвили признал, что неудачно выбрал время для возвращения в Грузию, но неудачу он частично списал на людей из своего окружения. Они, по его мнению, работают на российские спецслужбы.

В рядах партии «Единое национальное движение» (ЕНД) предположили, что речь идёт о бывшем премьере страны Вано Мерабишвили. Это был ближайший сподвижник Саакашвили в годы его правления, создавший в 2004 году крепкую правоохранительную структуру в Грузии благодаря слиянию сил безопасности и полиции. После прихода к власти в 2012 году «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили экс-премьер был арестован и осуждён на семь лет за «ряд уголовных преступлений». После отбытия наказания Мерабишвили заявил, что не собирается уходить из политики. Предположения о якобы сотрудничестве с российскими спецслужбами он категорически опроверг. Впрочем, сам Саакашвили, несмотря на разгоревшийся скандал вокруг своего ближайшего сподвижника, пока не внёс ясности в этот вопрос.

Мама экс-президента Гиули Аласания, которая имеет возможность навещать его в медицинском центре VivaMedi, продолжает утверждать, что её сын отравлен, и поэтому отказывается от пищи. Близкие Саакашвили добиваются смягчения для него условий содержания на основании статьи 283 Уголовно-процессуального кодекса Грузии. Она даёт право на отсрочку на основании заключения судебно-медицинской экспертизы о «тяжёлой болезни, препятствующей исполнению наказания». Даже возможна отсрочка до полного выздоровления или значительного улучшения состояния здоровья. В ЕНД настаивают на лечении Саакашвили в европейских клиниках. Адвокаты экс-президента уже подали ходатайство в Тбилисский городской суд. Но пока шансов добиться требуемого для подзащитного вердикта у них мало.

На первый взгляд заявление директора клиники VivaMedi Зураба Чхаидзе о том, что «состояние здоровья Саакашвили ухудшается», прозвучало в поддержку этого ходатайства. Но в итоге директор возложил ответственность за состояние экс-президента на него самого.

Хочу призвать родственников Саакашвили, его мать Гиули Аласанию, чтобы убедить начать исполнять рекомендации врачей. В противном случае отказ от медицинских услуг может привести к фатальному исходу. Сегодня утром Саакашвили весил 69 килограммов, если так продолжится, завтра будет весить 68, а послезавтра 65 килограммов, — цитирует директора клиники новостное агентство «Интерфакс».

По его словам, экс-президент отказался от лечения и сократил приём пищи. Это подтвердила медсестра клиники Нона Пантиашвили в эфире грузинского телеканала Imedi.

Во время смены я видела, что ему привозят фасоль, огурцы, салат из капусты. Он съедал две-три ложки, а остальное выбрасывал в мусор, — рассказала медсестра.

Она добавила, что лекарства экс-президент пил «по желанию», а сознание терял при нормальных показаниях. Если человек боится отравления, то логично ему полностью отказаться от пищи и лекарств, хотя, конечно, ни один врач не даст такого совета своему пациенту.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если в VivaMedi не скрывают своего критического отношения к поведению Саакашвили, то неправительственная организация «Эмпатия» пытается встать на сторону экс-президента. Директор «Эмпатии», доктор медицины Мариам Джишкариани утверждает, что медицинская экспертиза обнаружила в организме экс-президента следы трёх тяжёлых металлов. Экспертизу проводили, по словам Джишкариани, иностранные специалисты. Так же появилось сообщение, что Саакашвили в клинике заразился COVID-19. Ранее его адвокаты и родственники называли более десятка диагнозов, среди которых деменция и туберкулёз.

В конце прошлой недели были получены результаты исследования состояния Саакашвили Национальным бюро судебной экспертизы. О них на брифинге рассказал министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

Заключение Национального бюро <...> включает три основных направления — психиатрический, гастроэнтерологический и неврологический диагнозы. Смело можно сказать, что, согласно заключению бюро, диагнозы, представленные центром «Эмпатия», не являются достоверными и безошибочными, — привёл слова министра ТАСС.

Свои выводы из всей этой истории предложил грузинскому обществу вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский. Он назвал поведение Саакашвили, якобы находящегося в деменции и дающего интервью Spiegel, мошенничеством.

Мы не имеем дело ни с какой деменцией или ограничением физических ресурсов. Пусть пишет, делает заявления, дает интервью. Мы и раньше помним попытки представить Саакашвили человеком с ограниченными возможностями, — заявил журналистам Вольский.

Саакашвили и его сподвижники по ЕНД рассчитывают на поддержку той части грузинского общества, которая верит, что за всеми бедами страны стоит Москва, отметил в беседе с NEWS.ru политолог, основатель научно-исследовательского центра SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе.

Россия давно превратилась из объективной опасности в субъективную для Грузии. «Российская угроза» стала частью нашей политической культуры. Люди бросаются друг в друга лозунгами об измене и предательстве. Общество в целом понимает, что это чушь, но в то же время многие из наших граждан всё-таки хотят найти каких-то врагов, чтобы сбросить на них все проблемы Грузии. У оппозиции ничего другого не осталось, кроме как обмениваться такими обвинениями. У этих политиков нет никаких политических и экономических программ, кроме посыла войти в Евросоюз и НАТО.

По мнению Сихарулидзе, Саакашвили, обвинив каких-то безымянных соратников в работе на Москву, только взбудоражил свою партию, показал фундаментальный кризис её «политической мысли». ЕНД уже нечего предложить обществу, кроме как обвинения в предательстве.

Фото: IMAGO/Nicolo Vincenzo Malvestu/Global Look Press