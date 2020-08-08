Следователи осматривают места протестов в Минске

https://static.news.ru/photo/0c3b9ba6-dab4-11ea-9403-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kirilenko_a/twitter.com

Следователи осматривают улицы, на которых проходили акции протеста в белорусской столице.

Оперативно-следственная группа прибыла в центр города и просит прохожих покинуть улицы и не мешать осмотру, передаёт РИА Новости.

Тем временем в соцсетях публикуют фотографии опустевших улиц — на асфальте видны пятна крови, разбросаны бинты. Количество пострадавших среди демонстрантов и сотрудников правоохранительных органов не уточняется. К утру 10 августа протестующие разошлись.

Акции протеста в Белоруссии начались после закрытия избирательных участков. В республике 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 81,35% голосов.

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