СК Белоруссии заявил об угрозах в адрес силовиков, военных и членов ЦИК

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Сотрудников силовых структур, членов избирательных комиссий, военных и их родственников оскорбляют и угрожают им в Интернете. Об этом заявили в Следственном комитете Белоруссии.

В подразделения Следственного комитета поступают заявления и сообщения об оскорблениях и угрозах в адрес сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, членов избирательных комиссий в связи с осуществлением ими должностных и служебных обязанностей, а также иных граждан, — говорится в заявлении СК Белоруссии.

Этим действиям будет дана правовая оценка. Максимальный срок наказания за некоторые из противоправных действий — шесть лет лишения свободы, сообщает «Sputnik Беларусь».

Ранее в Telegram появился канал «Каратели Беларуси», куда неизвестные стали выкладывать личные данные силовиков, участвующих в разгонах протестов. Об этом писало издание Anews.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что участники акций протестов специально провоцировали сотрудников силовых структур, чтобы раскачать ситуацию. Политик уверен, что такие провокации были необходимы протестующим в качестве повода для лозунгов «Уходи!». Лукашенко подчеркнул, что на все провокации участников митингов последуют соответствующие ответы.

NEWS.ru писал, что власть Белоруссии «перетерпит» демонстрации. Об этом заявил глава республики во время общения с работниками МАЗа. Лукашенко отметил, что страна подошла к рубежу и если протестующие его переступят, то «господь с вами».

Масштабные акции протеста в Белоруссии стартовали 9 августа. Часть граждан страны считают, что не президентских выборах победил не Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, а результаты выборов сфальсифицированы.