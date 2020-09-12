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Силовики в Минске начали стрелять в воздух

17:00, 13 сентября 2020 516
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Основная колонна протестующих в Минске двигается к элитному посёлку Дрозды, где находится одна из резиденций президента Белоруссии Александра Лукашенко и дома высокопоставленных чиновников. Силовики выставили ограждение и начали стрелять в воздух.

Преграда установлена на улице Нововиленской, до неё дошла одна из колонн. Onliner сообщает, что сотрудники правоохранительных органов произвели предупредительный выстрел. По информации «Интерфакса», стреляли несколько раз. При этом неизвестно, использовали ли силовики боевое оружие.

Tut.by передаёт, что представителям силовых структур удалось рассечь колонну на Нововиленской улице, и люди стали отходить. При этом основная колонна продолжает движение к Дроздам.

«Наша Нива» оценивает общее число собравшихся в 100 тысяч человек, «Интерфакс» — в 150 тысяч человек.

Очередная акция протеста в Минске началась 13 сентября 2020 года в 14:00 (время совпадает с московским). За некоторое время до этого в центр белорусской столицы были стянуты БТР и другая спецтехника, а также подразделения спецназа.

Массовые митинги проходят в Белоруссии с 9 августа. На улицы Минска и других городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что по меньшей мере 10 участников протестной акции задержаны силовиками в районе проспекта Независимости в Минске. Митингующие разбегаются в прилегающие дворы. Колонна демонстрантов под бело-красно-белыми флагами сначала двигалась по проспекту Независимости, после чего свернула на проспект Машерова и направилась к проспекту Победителей.

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