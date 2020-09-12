Силовики в Минске начали стрелять в воздух

https://static.news.ru/photo/092d855c-f5ce-11ea-af7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Основная колонна протестующих в Минске двигается к элитному посёлку Дрозды, где находится одна из резиденций президента Белоруссии Александра Лукашенко и дома высокопоставленных чиновников. Силовики выставили ограждение и начали стрелять в воздух.

Преграда установлена на улице Нововиленской, до неё дошла одна из колонн. Onliner сообщает , что сотрудники правоохранительных органов произвели предупредительный выстрел. По информации «Интерфакса», стреляли несколько раз. При этом неизвестно, использовали ли силовики боевое оружие.

Tut.by передаёт , что представителям силовых структур удалось рассечь колонну на Нововиленской улице, и люди стали отходить. При этом основная колонна продолжает движение к Дроздам.

«Наша Нива» оценивает общее число собравшихся в 100 тысяч человек, «Интерфакс» — в 150 тысяч человек.

Очередная акция протеста в Минске началась 13 сентября 2020 года в 14:00 (время совпадает с московским). За некоторое время до этого в центр белорусской столицы были стянуты БТР и другая спецтехника, а также подразделения спецназа.

Массовые митинги проходят в Белоруссии с 9 августа. На улицы Минска и других городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что по меньшей мере 10 участников протестной акции задержаны силовиками в районе проспекта Независимости в Минске. Митингующие разбегаются в прилегающие дворы. Колонна демонстрантов под бело-красно-белыми флагами сначала двигалась по проспекту Независимости, после чего свернула на проспект Машерова и направилась к проспекту Победителей.