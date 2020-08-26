Силовики начали задерживать активистов в Минске

https://static.news.ru/photo/26481176-e7cc-11ea-93b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов начали задерживать людей, которые принимают участие в акции оппозиции в центре Минска.

Примерно 20 человек задержали, передаёт корреспондент РИА Новости.

Около 20:50 к площади Независимости, на которую вышли приблизительно 500 человек, приехали машины с ОМОНом. Его сотрудники окружили территорию и начали задерживать мужчин. Женщин и журналистов отпускали. Некоторым задержанным удалось убежать.

В местной милиции подтвердили агентству начало задержаний.

По информации «Дождя», силовики приехали на микроавтобусах с табличками «Вперёд — за Беларусь!». Незадолго до этого перестал работать мобильный Интернет.

В Белоруссии уже вторую неделю продолжаются масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. По официальным данным, в очередной раз победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты недостоверны и победу на самом деле одержала Светлана Тихановская.

Ранее NEWS.ru писал, что жители Белоруссии на фоне призывов оппозиции начали процедуру отзыва депутатов нижней палаты парламента страны от 20 избирательных округов Минска.