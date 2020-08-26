Силовики начали задерживать активистов в Минске

Сотрудники правоохранительных органов начали задерживать людей, которые принимают участие в акции оппозиции в центре Минска.
Примерно 20 человек задержали,
Около 20:50 к площади Независимости, на которую вышли приблизительно 500 человек, приехали машины с ОМОНом. Его сотрудники окружили территорию и начали задерживать мужчин. Женщин и журналистов отпускали. Некоторым задержанным удалось убежать.
В местной милиции подтвердили агентству начало задержаний.
По информации «Дождя», силовики приехали на микроавтобусах с табличками «Вперёд — за Беларусь!». Незадолго до этого перестал работать мобильный Интернет.
В Белоруссии уже вторую неделю продолжаются масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. По официальным данным, в очередной раз победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты недостоверны и победу на самом деле одержала Светлана Тихановская.
Ранее NEWS.ru писал, что жители Белоруссии на фоне призывов оппозиции начали процедуру отзыва депутатов нижней палаты парламента страны от 20 избирательных округов Минска.
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