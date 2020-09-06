Силовики начали выстраивать заграждения у Дворца независимости в Минске

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Сотрудники ОМОНа начали выстраивать заграждения в районе Дворца независимости в Минске. Силовики опасаются, что сюда могут прийти сторонники оппозиции, который сегодня вышли на «Марш единства».

По данным РИА Новости, ГАМ перекрыло движение автомобилей по проспекту Победителей. В этом месте выстроились заградительные машины «Стена». Кроме того, появились машины с водомётами и мотками колючей проволоки.

В этот район также стягивают милицию.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста не согласных с итогами выборов президента, на которых, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Их участники считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Как ранее писал NEWS.ru, в Сети появилось видео, как в белорусском городе Гродно в настоящий момент происходят столкновения протестующих и бойцов ОМОН. В какой-то момент кто-то распылил слезоточивый газ. В Минске и других крупных городах Белоруссии 6 сентября вновь началась акция протеста против результатов президентских выборов, в результате которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко.